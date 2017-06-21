宜縣活化礁溪德陽營區 葉俊榮允協助

宜蘭縣針對礁溪鄉德陽營區進行活化，提出「礁溪生活之心」計畫，盼能列入前瞻基礎建設計畫內，總經費約3億元；圖為南營區房舍。（記者林敬倫攝）

2017-06-21 16:44

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣針對礁溪鄉德陽營區進行活化，提出「礁溪生活之心」計畫，盼能列入前瞻基礎建設計畫內，總經費約3億元，希望能將營區打造為藝文綠活基地，帶動礁溪觀光發展，內政部長葉俊榮表示，這樣的構想很吸引人，會帶來很大的效益，經評估後，希望能優先進行補助。

礁溪明德訓練班土地分南、北營區，北營區約2公頃，南營區約3公頃，由於土地長期閒置，縣府與地方民代長期向國防部爭取土地釋出，但軍方以戰備需求為由遲未同意。

直到104年初，陸軍蘭陽地區指揮部自該營區撤離後，軍方才開始與縣府協商，往代管的方向規劃，國防部近期正在辦理將該土地主管機關移轉給國產署的相關作業，預計7月15日可以完成移交，屆時將開始進行初步的環境整備工程，經費約1500萬元。

宜蘭縣政府為活化德陽營區，提出「礁溪生活之心」計畫，總經費約3億元，計畫期程3年，預計8月底就可向內政部提案，盼能列入前瞻計畫中爭取經費；建設處長林國民表示，計畫針對礁溪轉運站至礁溪市中心約1公里的人本路廊改善，加上德陽營區整體的再造，北營區將設置藝文空間，南營區則建生活公園，以低密度開發的方式，打造藝文綠活基地。

「這個計畫充滿想像，有無限可能！」葉俊榮表示，基本上計畫不破壞當地紋理，是做具有生命性的銜接，讓礁溪不只是溫泉之都，又是一個步行城市，創造出更多人文面、生態面及在地產業的價值，是一個競爭力很強的計畫，宜蘭縣確實針對前瞻計畫做了充分準備，內政部未來一定會全力協助。