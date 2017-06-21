香蕉王國如何重返榮耀？ 產官這麼說...

以高雄在地水果打造的「水噹噹的果仙子」（記者周彥妤攝）

2017-06-21 16:29

〔記者周彥妤／台北報導〕2017台北國際食品展覽會在南港展覽館盛大開展，為迎接年度食品業盛事，許多廠商北上共襄盛舉，更隨處可見國際買家前來觀展，現場人聲鼎沸。曾為台灣締造「香蕉王國」美譽的旗山香蕉，亦是高雄市政府農業局引領的高雄物產館的鎮店之寶。

針對近來香蕉價格直直落，高雄市政府農業局主任秘書王正一說，目前高雄市的批發市場價格維持在每公斤20-30元，價錢還算不錯，近年賤價出售的情況也較少，唯有遭逢風災、氣候影響，價錢才會暴漲，因此鼓勵農民積極對付氣候，不過度仰賴陸地種植，發展良好的防災設施，嘗試溫室種植，是高雄市政府目前努力的方向。

王正一表示，菲律賓、越南等國家土地幅員遼闊，大幅降低香蕉種植成本，以低價優勢攻下日本市場，導致台灣香蕉黃金時代不再；王正一強調，台灣香蕉品種技術世界第一流，口感遠勝其他國家，若能積極深耕高端市場，致力提升品質確保食品安全，不跟隨其他國家打低價戰，就有機會重返台灣香蕉的黃金歲月。

旗山果菜運銷合作社郭先生則表示，台灣香蕉生產成本太高，以1箱12公斤計算，菲律賓僅售9塊美金，台灣目前要18塊美金，今年3月甚至喊到33塊美金，相形之下毫無優勢，加上每年遭逢風災，都對台灣在國際發展十分不利。

郭先生認為，為了衝產量，政府曾喊出「租地種香蕉」的口號，但若真的這樣做，反而打到農民與貿易商，變成自己人打自己人；他強調，台灣種植土地有限，談產量完全敵不過其他國家，政府應至產地結合農會或合作社簽訂收購契約，才對農民外銷真有幫助。