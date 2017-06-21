醫訊》攻剋大腸癌等早期癌 嘉基3年完成逾百例手術

2017-06-21 16:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院胃腸肝膽科團隊使用內視鏡黏膜下剝離術（ESD），近3年來已經成功完成超過百例手術，讓早期癌或癌前食道、胃、大腸癌患者及早完整切除病灶、保留器官。

接受此手術的患者年齡最高為90歲，直腸有2處病灶，完成最大病灶切除為9公分；另名57歲陳女士有心臟疾病，因胃酸過多引發不適，檢查發現罹患早期胃癌與食道癌，由於考量外科手術切除，得面對日後沒有食道、沒有胃的困難生活，經至嘉基進行內視鏡黏膜下剝離術，成功切除2處病灶，保留胃與食道2個器官，重獲新生。

陳女士今天上午到嘉基現身說法，鼓勵民眾經由檢查早期發現，及時治療，重拾快樂人生。她說，先後經由內視鏡黏膜下剝離術切除食道、胃的病灶，保留食道與胃，術後1年，目前恢復情況良好，還可以爬山，每年追蹤1次，手術需自費約13萬元。

院方也準備蛋糕，慶祝陳婦重獲新生，陳婦向醫療團隊胃腸肝膽科主治醫師周莒光等人道謝，場面溫馨。嘉基院長陳誠仁說，綜藝天王豬哥亮因大腸癌過世，使得消化道癌症與治療方法受到社會大眾討論；根據衛福部資料，大腸癌、胃癌與食道癌分列國人10大癌症中的其中3名，大腸癌更是連續9年為10大癌症發生率之首。

以往針對這些癌症的治療為傳統外科手術，把該段有病灶的器官全部或部分切除，患者雖能痊癒，但卻有可能造成一定程度的失能，例如大腸癌手術後，如靠近肛門可能造成一輩子得用人工肛門，術後也可能造成排便狀態等生活習慣改變等，造成民眾對癌症治療的卻步，而不敢就醫或聽信偏方造成憾事。

周莒光說，ESD的主要目的為「如何讓早期癌患者減少大範圍手術造成的器官失能」，ESD技術透過內視鏡將食道、胃或大腸的淺層癌症病灶完整切除，術後不會有外表的傷口，可減少感染機率，達到治癒癌症且保留器官目的，且住院天數短、恢復期短等優點。

不過，周莒光強調，進行ESD手術前，須經腸胃科專業醫師妥善評估，並非所有癌症患者都適合，例如深度侵犯的癌症即不適合，嘉基團隊在術前會進行高階的擴大內視鏡合併窄頻內視鏡進行癌侵犯深度預測。