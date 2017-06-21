社團勞軍捐慰問金 社員參觀雲豹甲車和戰機

雲豹裝甲車。（記者林宜樟攝）

2017-06-21 16:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕軍方推動國防教育，近年來有限度開放民眾團體參觀軍營、基地，昨天嘉義北回扶輪社社員到陸軍水上中庄營區及空軍基地致贈慰問金，社員與孩子們在軍方安排下參觀國產八輪甲車雲豹裝甲車及現役戰機F16等，軍方也表示，團體需先洽詢參觀日時間，來函申請。

嘉義北回扶輪社社長廖士勛、總監賴進發、水上鄉民代吳建霖等由嘉義縣市軍人服務站站長張勉等安排，昨與社員慰問陸軍機械化步兵第234旅一、三營、空軍455聯隊等單位，致贈慰問金13萬元；廖士勛說，國軍平時保家衛國，颱風、水災發生時更常見國軍出動為民服務，協助清理家園，因此捐贈慰問金，感謝國軍辛勞。

嘉義北回扶輪社員勞軍參訪時正逢雲豹裝甲車訓練，社員在軍方安排下參觀；國產八輪甲車雲豹裝甲車一輛造價8千萬元，可渡過水深1公尺處，時速可達1百公里，機步234旅旅長黃先任表示，平常陸軍會定期安排高中生進行射擊體驗，民眾團體參訪如八輪甲車等，外觀可拍照，內部儀表板及設備等則不得拍攝，適度開放參觀，可讓民眾更瞭解國防。

空軍四五五聯隊表示，團體參觀基地，需先來函申請，空軍會安排各團體在參觀日參觀，有聯隊簡介、除役機、現役戰機靜態展示及參觀隊史館等，國防部每年都有寒、暑期全民國防教育戰鬥營，可讓民眾報名。

聯隊指出，基地內為禁制區，團體參觀會指定專人攝影拍照，其餘不得用手機拍攝，也不可上網打卡，若違反規定會立即制止，規定都會在進基地時詳細說明，近年來民眾配合度都很好。