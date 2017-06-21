高市第2季開發區土地標售 脫標率83％

第78期市地重劃區住五用地，以2億888萬餘元脫標，每坪約91.3萬元。（圖由高雄市地政局提供）

2017-06-21 16:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕房地產景氣回溫？高雄市地政局今天舉行第2季開發區土地標售，脫標率高達83％，為市府進帳14億餘元。

高雄市地政局指出，今天共有38標封投標，共標出10標10筆土地，合計標售金額14億1484萬餘元，脫標率83％，競標熱絡。

最受矚目的第78期市地重劃區住五用地，因緊鄰公園綠地，擁有壽山及美術館公園第一排景觀，未來又有輕軌及鐵路地下化利多，最後以2億888萬餘元脫標，每坪約91.3萬元。

此外，中都重劃區擁有自然景觀及多處公園綠地，也受到建商青睞，1筆面九如三路的角地，屬第二種商業區，以4億4168萬元脫標，每坪脫標價約72.3萬元。

買氣最旺的是高雄大學區段徵收區，因公共設施規劃完善，且價格相對巿中心具吸引力，本季推出2筆住四用地全部脫標，其中1筆位於大學28街住四用地，鄰近家樂福及中山高中，投標最熱烈，共吸引16家建商競標，最後以1億5399萬餘元脫標，每坪約27萬餘元，溢價率49.2%；另1筆為後勁溪河岸景觀第一排，也有5標投標，最後以3億6689萬餘元脫標，每坪脫標價25萬餘元。

高雄市地政局說，本季開發區土地共推出12標12筆土地，順利標出10標10筆，除大坪頂5號道路及高坪2期區段徵收區2筆土地，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，顯見大高雄在重大建設加持下，房地產市場穩定成長。