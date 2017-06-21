恐怖遊戲《返校》 將躍上大螢幕

2017-06-21 16:21

〔記者吳柏緯／台北報導〕由台灣遊戲團隊赤燭製作，以戒嚴時代的政治氛圍與台灣宗教祭儀為主題的恐怖遊戲《返校》，即將躍上大螢幕！

《返校》今年初發售後不但引起熱烈討論，也有不少玩家從中探索台灣過往的歷史。日前公共電視宣布取得授權將翻拍成電視劇，今天進一步傳出，《返校》的電影版權已經談妥。

電影將由曾執導《匿名遊戲》、《小清新大爆炸》等作品的徐漢強擔任導演，監製則由操刀《行動代號：孫中山》、《囧男孩》、《青田街一號》的李烈擔任。

《返校》的製作人姚舜庭表示，電影將會根據遊戲版本進行改編，製作團隊也會從旁提供意見。不過詳細的製作方式與內容將以明天的記者會為主。

《返校》今年初在遊戲銷售平台Steam上發售，原本僅在同好間流傳的遊戲討論，忽然在各大社群網站中被討論，連主流媒體都開始報導，遊戲銷售量大增，這一點讓製作團隊始料未及。不只台灣，連許多國外玩家都深受吸引，短短數日，銷售量衝上同類型遊戲的第3名，而且使用者好評穩定維持在90%以上。

日前《返校》獲邀參與全球知名的遊戲盛會「美國E3電玩展」， 並入圍知名電玩遊戲評論網站IGN年度最佳冒險遊戲。

除了電視與電影的製作計畫，製作團隊日前也宣布，原本只能在電腦上遊玩的《返校》，也將推出PS4版本，在今年年內就能與玩家見面。