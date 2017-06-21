林瑞華竹縣展「未來陶」打造新陶器時代

2017-06-21 16:42

〔記者黃美珠／竹縣報導〕用攝氏1563度燒出金氏世界紀錄的陶藝創作者林瑞華持續用超高溫柴燒創作「明」、「方舟」、「平安」3系列，展現所謂的「未來陶」。他收集柴火燃燒後生成的煙做窯內2次燃燒所需「燃料」，讓窯內溫度持續攀登到破攝氏1400度的超高溫境界，使創作品完全不用釉藥，就能展現玉石般的自然光澤質感。

林瑞華說，這樣的創作方式，讓柴燒陶藝可以用相對較少的柴薪從事。以前燒窯2天2夜以上到達攝氏1200多度時，大概至少都要花掉5公噸的木柴來看，他的窯內因設計有「集煙」裝置，所以燒到1400度反而不用花到2公噸的木柴。

他說，去年6月他所寫下、柴燒陶最高溫攝氏1563度的金氏世界紀錄為例，他在40小時內，只花1.5公噸的木柴就燒到了1500度，另外用1.1公噸的木柴持溫10個小時，前後50個小時不過花掉2.6公噸，證明超高溫木柴燒陶只要正確操作，不但環保、節能、還少煙害。

林瑞華說近20年挑戰超高溫柴燒的原因，就在於創作品可以不用釉藥，就能產生自然釉的光彩，土礦經過超高溫的淬鍊玉化，呈現自然礦物或寶石般的色澤質感。這樣可以減少煉製土礦、開採稀有金屬製作釉藥的需求，進而保護環境和自然。

所以他把這樣的作品稱為「未來陶」，認為這是替人類文明掌握跟自然環境取得平衡、永續生存新的機會。

前述創作生成的「未來陶」3系列，即日起到7月9日在新竹縣政府文化局美術館內展出，61件作品都是攝氏1400度以上所燒成，其中有8件更高達1500度。

而去年寫下金氏世界紀錄的150件作品中，也有1件伴隨在場亮相，另有林瑞華畢生創作第2高溫、用攝氏1555度燒出的平安系列「水罐」，以及第3高溫、1551度燒成的作品，值得前往一看。