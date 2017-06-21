放閃50年！金婚夫妻表揚7月開始報名

2017-06-21 15:50

〔記者張凱翔／台北報導〕北市民政局辦理金婚表揚活動，歷年來吸引逾百對結婚滿50年以上的金婚夫婦報名參加，民政局表示，參與金婚表揚的夫妻年齡都超過80歲，活動如同辦喜事一樣。今年金婚表揚活動從本月19日起至7月14日止受理報名，暫定10月底舉行表揚典禮；凡結婚滿50年以上夫妻、其中1人設籍北市即可報名。

北市府民政局長藍世聰表示，金婚表揚很多是由子女主動替父母親報名，表揚典禮更可以看到許多家庭三代或四代一同出席，甚至有家族包遊覽車，全員出動，都希望給金婚夫妻一個甜蜜且難忘的回憶；希望金婚表揚可以在少子女化及高齡社會到來的時代，此活動能強化世代間互動，促進家庭凝聚，讓年輕人參與、融入祖父母的人生經驗。

民政局金婚表揚活動將致贈專屬精緻紀念品、紀念照及專書，歡迎夫妻之一方設籍北市，且結婚50年以上之市民至各區公所人文課索取報名表，並檢附夫妻生活照、全家福等照片各一張，同時撰寫夫妻婚姻經營之道或家庭感人故事，填寫完畢後郵寄至「台北市南京東路五段171號2樓（金婚表揚活動小組）」。

除了郵寄報名表之外，亦可於網路上進行報名，相關訊息都在活動專屬網站上公布，或可電洽 （02）5559-2450金婚表揚活動小組諮詢，歡迎符合資格之市民踴躍報名參加。