害怕畢業即失業大學生出現焦慮症 建議睡眠充足

2017-06-21 15:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕到了6月畢業季，許多學生出現莫名煩躁、失眠等症狀，台南市衛生局表示，很可能是患上「畢業焦慮症」，對於未來擔憂才會出現焦慮現象，常見的治療方式有認知治療、放鬆訓練和藥物治療，平時也可透過充足睡眠和運動調解壓力，如果真的遇到困難，也可以到衛生局進行免費心理諮商服務。

台南市衛生局近來接獲一起個案通報，即將畢業的大四生小峰出現莫名煩躁和失眠等症狀，種種因素讓他性情大變，脾氣變得很差。對此，衛生局表示，很有可能是畢業焦慮症，擔心社會適應不良或找不到工作，常見的表現有情緒波動、煩躁、多疑及人際關係緊張等，嚴重的話還有心悸拉肚子，甚至手指震顫難以書寫及昏厥等軀體症狀，而且這種病人通常無法意識處於病症中。

精神科醫師表示，焦慮是一種很普遍的情緒感受，可以透過探討患者的憂慮，找出適當的替代性想法，例如接受從基層員工做起，考證照提升自我能力，第二則是藉由鬆弛練習，緩和並控制生理焦慮的反應，最後是服用抗焦慮劑或抗憂鬱劑，協助患者緩解症狀

衛生局也補充，除了上述的治療方式，最好的預防方法就是充足睡眠和運動，並且找尋人際支持和宣洩管道，衛生局也有提供免費的心理諮商服務，歡迎有情緒困擾的民眾能多加利用。