百歲人瑞圓畢業夢 華山基金會頒「人類大學證書」

高齡102歲的彭胡二妹（中）阿嬤學士服初體驗，直說好開心。（記者王秀亭攝）

2017-06-21 15:49

［記者王秀亭／台東報導］台東市102歲彭胡二妹阿嬤從小沒讀過書，希望體驗畢業的感覺，華山基金會在今天老人運動會上，讓阿嬤穿上學士畢業服，上台頒發「人類大學證書」，讓彭胡二妹笑得合不攏嘴，直說好開心。

華山基金會今天上午在台東糖廠舉行老人運動會，來自各鄉鎮的弱勢、獨居長輩一起活動筋骨，來自延平、海端鄉的布農族長輩，以傳統八部合音、報戰功揭開運動會序幕，有幾位布農長輩因身體不便，久未參加鄉內的報戰功等展演，今天在部落耆老古忠福的帶領下，再度站在台上表演。

來自南迴、縱谷、東海岸等鄉鎮的原住民長輩們分別穿上自己的原住民傳統服飾，以母語隊呼繞場，會場就像一個小型的聯合豐年祭，相當熱鬧。

彭胡二妹則在義工的協助下，穿上學士畢業服，收下華山基金會頒發的「人類大學證書」，華山台東區站長廖倖玉說，阿嬤是華山在台東服務的長輩中最年長的，只要華山辦活動，阿嬤身體狀況許可一定參加，最近是畢業季，想給阿嬤體驗當學生的感覺，才在活動中特地安排。

身體仍很健朗的彭胡二妹表示，平時把種菜當運動，吃得清淡、少肉類，以自種蔬菜為主食，因兒時家境清寒，根本沒辦法上學讀書，從沒想過有機會穿上畢業服，覺得很新鮮又開心。

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華山基金會為彭胡二妹阿嬤穿上學士畢業服，體驗當學生的感覺。（記者王秀亭攝）

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