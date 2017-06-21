水域環境營造夯 中市將加強事前溝通

水利局召開「豐原旱溪上游及北坑水域環境營造」說明會。（圖由水利局提供）

2017-06-21 16:00

〔記者歐素美／台中報導〕水域環境營造愈來愈受到民眾的重視，台中市水利局本月份即分別召開「豐原旱溪上游及北坑水域環境營造」與「龍井南勢坑溪水域環境營造」座談會，加強與地方居民溝通，以聆聽地方意見，作為未來規劃參考；民眾則多數以防災為要，景觀、生態居次。

水利局表示，隨著豐原民眾對於水與綠的樂活空間需求日益增加，市府進行旱溪上游及北坑水域環境營造，在河防安全前提下，初步規劃在豐原中正公園旁北坑、中坑及南坑匯流處往下游約500公尺處進行護岸、固床工改善，並增設周邊地區人行步道；另於北坑巷9-6號往上游約300公尺的河段進行綠美化，希望結合水域環境與公園景觀，營造豐原區水岸城市的美麗意象。

龍井南勢坑溪舊名「鷺山坑溪」，以往是白鷺鷥重要棲地，因早期渠道整治成三面光型式，破壞水道視覺景觀及生態環境，加上天然湧泉受阻絕，河道自然棲地破壞、生態大量滅失，以往「鷺山綠水」榮景不復存在。

針對龍井南勢坑溪水域環境營造，水利局希望恢復南勢坑溪以往適合生物棲息的友善環境，並兼顧防洪安全機能，初步以「恢復自然河川、營造生態教育環境」作為發展構想，分為濱水綠帶區、悠遊親水區、漫步森林區等3大區，並設立弧型緩坡式固床工、無障礙濱水步道、自然緩草坡及幽靜森林步道等設施，在兼顧生態環境考量，塑造天然水岸空間，期恢復南勢坑溪原有風貌。

水利局於日前分別在兩地召開說明會，加強與地方溝通，民眾對市府初步的水域營造規劃多表贊同，水利局表示，將結合地方意見適當調整，規劃後爭取經費辦理。