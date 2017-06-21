台中市國際志工工作營 將從7月展開

2017-06-21 15:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的國際志工工作營今日啟動，將從7月至10月，全市有19個組織、30個營隊，將在全市許多區域散布愛心，將有200多位志工參與。

社會局今天舉行」只有志工，沒有距離」的國際志工工作營的啟動儀式，有150位在地青年及100位國際志工，要與19個組織合作，組成30個營隊，用課輔、修屋、耕種的方式，來體驗在地社區的文化及擔任社區志工。

副市長林依瑩表示，3年前台中市就開始推動國際志工工作營的活動，一開始是試辦，獲得很好的迴響，去年舉辦第2屆，有5個組織參與，但已吸引了85位及47位海外青年，今年更是吸引19個組織，150位在地志工已額滿，還有100位海外青年志工會加入。

林依瑩表示，國際志工工作營是一種捲動社區老、中、青的力量，讓國際看到台中，過去都是只有社會局在辦理，今年則加入教育局、文化局、客委會、觀旅局、環保局5個局處加入。

社會局表示，今年的國際志工工作營隊，已有部份已在2、3月就已結束，多數是在7月至10月展開。

社會局表示，目前中市國際志工工作營隊佔台灣地區計畫總數64%，另外，透過願景青年行動網在國際平台招募至台中的外國志工總數，達全國國際志工的75%，而目前台中志願服務的人口比例居全國之冠。

社會局表示，今年的營隊有后里的耕水小子的兒童課後輔導、西區大忠社區的木料回收、東區東信社區的長輩聯合婚禮，還有大安頂安的社區彩繪等。