癌症病患增加 台中慈濟醫急募髮

台中慈濟醫院癌症中心社工林靈玉表示，假髮耗損率高，呼籲民眾捐髮幫助癌友。（記者歐素美攝）

2017-06-21 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院因乳癌、婦癌、淋巴癌與肺癌等病患增加，急需製作假髮供病人借用，呼籲民眾捐髮，凡30公分長、未染未燙即可捐贈，1年多來，該院接獲捐贈的頭髮近萬束，其中不乏遠從國外寄來的，醫院表示，假髮因吹燙等耗損率很高，每頂假髮的壽命不到2年，所以募髮行動一直持續進行中；不僅慈濟，豐原醫院癌症中心也募髮製作假髮供癌友免費借用。

台中慈濟醫院癌症中心社工林靈玉表示，該院於去年4月啟動募髮行動，1年多來已募得近萬束頭髮，其中不乏遠從外國寄來捐贈的頭髮，但有些民眾不了解，寄來的頭髮可能經過染燙，或濕濕的就寄來，造成發霉，或剪下後放太久，造成頭髮鈣化，皆無法使用。

林靈玉說，約8束頭髮才能製成一頂假髮，加上有些頭髮無法使用，募來的近1萬束頭髮僅製成85頂假髮，加上癌友借用後，可能因吹燙時溫度太高，造成假髮的矽膠人工皮裂掉形成損傷，就算保養再好，每頂假髮的壽命也約只有2年，所以需要持續不斷的募髮。

由於坊間的假髮一頂動輒要價上萬元，甚至不是真髮，向醫院借用假髮的癌友不少。台中慈濟醫院每月假髮需求量約20頂，目前流通借用的約150頂；豐原醫院癌症中心也提供假髮供癌友免費借用，目前流通出借的數量約20頂。

台中慈濟醫院假髮借用，以3個月為1期，期滿可續借或更換，每頂收取清潔費150元，院方在收回後會清潔消毒；豐原醫院則未收費，也沒有借用時間等限制。

台中市民周孟慧日前即將留了2年的長髮剪下捐贈給豐原醫院癌症中心，她表示，每次懷孕生小孩，因沒時間整理頭髮，紮馬尾最方便，自然而然就留起長髮，獲知可以捐髮，覺得很有意義，也可作為紀念。