小港醫院辦親子健康關懷 緩解新住民孕產婦壓力

2017-06-21 15:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立小港醫院與衛生局今合辦「 新住民孕產婦親子健康關懷」活動，吸引18名新住民夫妻偕子報名參加，課程內容涵蓋孕產婦產前產後生育保健、新生兒親子關係及懷孕情緒壓力調適等，透過座談會方式，協助緩解新住民孕婦異鄉生活的壓力。

小港醫院長期深耕社區照顧，所服務區域是高雄市新住民分布密集處，占全高雄市新住民總人口數約30％。港醫副院長賴秋蓮表示，培育小孩子健康成長，要從媽媽懷孕時就開始做起，新住民來台灣必須面對文化、語言、生活習慣等種種的適應問題，辦理相關活動，期能提升新住民家庭的孕產期照護知識與育兒技巧，協助新住民順利融入台灣社區。

衛生局健康管理科長郭瑩璱表示，小港醫院在新住民孕產期照護上努力付出，今年衛生局將與小港醫院合作，拍攝製作多國語言的「新住民孕產婦生育保健」教學影片，影片完成後，將先放置於衛生局及小港醫院網頁，供新住民朋友可隨時隨地線上觀看，並提供予各醫療院所，做為新住民孕產婦衛教工具。

「新住民孕產婦親子健康關懷」活動為一系列課程，除小港區外，7至9月間將陸續在鳳山區、路竹區、旗山區及三民區開辦，有興趣的民眾可洽詢高雄市政府衛生局，或至各區衛生所查詢上課時間、地點。