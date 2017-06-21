《英雄聯盟》夯！全國首座電競產業基地 落腳高雄

市長陳菊宣告，全國首座電競產業基地落腳高雄。（記者黃佳琳攝）

2017-06-21 15:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕電競界年度大事《英雄聯盟》亞洲對抗賽，即將於下月6日起在高雄展覽館展開為期4天的大戰，爭奪亞洲第一的頭銜；高市府除全力支持賽會外，今更宣布與台灣電競聯盟合作，將於流行音樂中心設立的全國第一個電競產業基地，用實際行動支持電競產業在高雄發展。

由台灣、南韓、中國3大賽區所展開的亞洲大戰，不但是世界實力最堅強的電競大賽，也是首次有高層級的賽事在高雄舉行。市長陳菊表示，高雄支持電競產業的發展，也即將在流行音樂中心成立全國第一個大型電競產業基地，深耕高雄電競產業、培養電競產業人才、培養高雄在地選手，讓高雄成為發展電競產業的指標城市。

台灣電競聯盟董事長徐培菁除了感謝市府的大力支持，更進一步說明，此次代表台灣賽的4支隊伍閃電狼、ahq、J Team和M17都是經過長時間訓練、身經百戰的一時之選，希望在4天的賽事中能有穩定的表現，力抗南韓、中國2大強權，將冠軍獎盃留在高雄、留在台灣。

為期4天的競賽在高雄展覽館舉行，全程賽況並透過多國語言直播向全世界傳送，為響應賽事，一卡通公司也推出賽事專屬票卡，見證這次亞洲盃在高雄的精采時刻；主辦單位更與高市府合作，精心製作賽事主題輕軌列車，這也是高雄輕軌自營運以來第一次的車廂全包覆嘗試，期望讓來自各地的玩家及選手，充分感受高雄市對電競運動的熱血支持。