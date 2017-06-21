火車上看表演 夏至藝術節7月1日開跑

2017-06-21 15:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「2017夏至藝術節」7月1日開跑，開幕日首演全民大劇團經典戲碼《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的》，嘉市文化局今日上午舉辦記者會，介紹在嘉市演出的8檔節目，參演「移動劇場」的極至體能舞蹈團、身聲劇場團隊到場表演；藝術節活動至8月底，邀大家共享仲夏藝文盛宴。

夏至藝術節今年邁入第2屆，串聯雲林縣、嘉義縣市、台南市等4地的藝文資源，今年規劃「藝術交陪」、「移動劇場」、「越域演藝」、「藝間店」、「藝把青」等5大主題，超過30場演出，於地方場館或特色店家演出，並舉辦工作坊等活動。

嘉市文化局表演藝術科長陳雍杰表示，「移動劇場」7月2日由斗六火車站開至新營火車站，7月15日由新營火車站開至斗六火車站，車廂3組精彩的表演節目，包含極至體能舞蹈團、身聲劇場、只是嚷嚷團隊全程移動陪伴，將表演藝術搬到車廂，用藝術帶大家去旅行，邀請大家買票上車欣賞表演。

嘉市演出的8檔節目如下：7月1日文化局音樂廳，全民大劇團《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》；7月22日文化公園，九天民俗技藝團《廟會劇場》；7月29日文化局音樂廳，《2017亞洲青年管弦樂團世界巡迴》；7月29日玖咖啡（興業東路387號），藝間店《漫音樂》；8月5日25x40藝文空間（中正路554號），藝間店《糖甘蜜甜》；8月12日美好咖啡（東洋新村40號），藝間店《龍鳳奇緣》；8月13日文化局音樂廳，相聲瓦舍《弄》；8月26日文化局演講廳，達康.come《弄巧成矬》。