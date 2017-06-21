議員要求打通中平路 中市府：協調住戶拆遷中

2017-06-21 14:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯區中平路是二線單行道，影響交通，市議員陳淑華與里民今天會勘，要求地政局及建設局要趕快打通，並請交通局要配合週邊交通，地政局及建設局表示，只要部份住戶同意拆遷，就可打通，交通局同意打通後改為雙向道。

中平路因為是單行道，因此從逢甲夜市方向要往中平路的民眾，就須繞到河南路左轉福上巷才能到中平路，平時都還好，但一逢上下班，就會造成河南路、福上巷間的嚴重塞車，甚至會回堵到青海路口。

市議員陳淑華今天與大河里長陳資源、里民會同地政局、建設局及交通局一同到現場會勘。陳資源表示，中平路單行道已通行多年，造成里民們進出中平路的不便，希望能先打通，增加兩線道後，就可改為雙向道，如此就可紓解河南路一到福上巷就會塞車的瓶頸。現場有里民向市議員陳淑華反映，一定要變為雙線道，否則住戶要回中平路還要繞一圈，真的很不方便。

市議員陳淑華表示，中平路上銜接環中路，沿水湳經貿園區東側在大鵬路到福上巷路段彎道下接河南路，為水湳經貿園區周邊重要的聯絡道路，而中平路的全線開闢對日後水湳經貿園區東側交通有決定性影響。

陳淑華說，河南路到皇城街間未開闢的中平路段屬於水湳經貿園區區段徵收範圍，市府已在區徵作業過程取得中平路道路用地，她已二度邀集市府及地方民眾現場勘查，民眾都希望中平路能加緊進度完成拓寬，並請市府妥善規劃河南路、中平路、經貿路的交通動線，提供市民安全便捷的交通服務。

地政局表示，目前已拓寬約100公尺，但另外100公尺，土地雖已徵收，但一些地上建物未拆除，還在跟一些住戶協調中。

建設局表示，一旦協調完成，就會進行道路打通的工程；交通局則表示，一旦建設局、地政局與住戶協調後，中平路將會改採雙向道，不再只有單行道。