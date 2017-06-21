新竹車班宿舍老舊髒亂遭質疑 台鐵：已開始改善

2017-06-21 14:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕肩負台鐵列車乘務的車長，其工作須到外地過夜，台鐵產業工會今日指出，車長宿舍老舊髒亂無法好好休息，且1至2週不等才換一次床單、被單，但每夜都有不同車長使用，衛生習慣皆不相同、容易生病傳染；新竹車班外班宿舍更有漏水，床鋪上有蟲子爬行，地板、牆壁均有蟲子與其排泄物，完全不顧車長休息品質及乘務安全。要求台鐵對全台車班宿舍進行除蟲、修繕漏水、壁癌、地板斑駁脫落；定期進行宿舍、衛浴清掃、至少每3日更換一次床單、被單，並將全台車班宿舍修繕結果做成檢討報告於1個月內回覆台鐵產業工會。

台鐵產工說去年上半季台鐵有2.97億淨利，全年有3.93億元盈餘，雖然賺大錢但基層員工卻感受不到任何好處。實際上台鐵去年仍虧損10.14億元，所謂的盈餘是指扣除台鐵局在未實施退撫基金前的人員，退休金都要台鐵自己編列預算支付，每年都要跟銀行借錢，慢慢滾到現在已經累積負債上千億元，每年光是利息就超過10億的歷史包袱。

對於車長外宿環境惡劣，台鐵產工提出3項訴求，除要求宿舍修繕，且完成後由台鐵產工派員檢查評鑑外，也要求台鐵在宿舍修繕期間，讓車長於旅館住宿。台鐵局表示，經過員工反應後，的確有發現新竹車班外班宿舍有蛀蟲情況，主要是因為這些宿舍都是老房子，最近又不斷下雨讓老屋的狀況又凸顯出來；但只有第6號備勤室一個房間情況較嚴重，目前台鐵會針對該宿舍重新粉刷油漆，並更換家具、隔板，廠商於今日正式開始施工，預計6月30日能夠完成改善。台鐵局表示，隨著富岡基地各項功能不斷啟用後，相關人員就會搬至基地，屆時車長就可改至屋況較好的新竹機務段休息。