深度遊屏東先做功課 縣府推旅遊書《屏水山逢》

2017-06-21 14:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東有山有水，有離島、閩村、客庄、原鄉與眷村，還有新住民移居，為讓來訪遊客玩得更有深度，屏東縣政府推出《屏水山逢》旅遊書，6月初剛在網路與大型書店上架，即進入旅遊類新書暢銷排行榜。

屏縣府觀光傳播處長黃建嘉指出，現在的觀光不只單純走馬看花，而是要複合式觀光，例如運動觀光、環保觀光等，才能捉住旅人的心，縣府出版的《屏水山逢》深度旅遊書，除介紹景點，還把屏東的節慶、生態、文化都納入，可讀性更高，書頁下還貼心附上店家、導覽平台的資訊，方便讀者查詢。

《屏水山逢》是由屏東縣政府與天下雜誌合作出版，內容超過200頁，包括尋旅原鄉部落和工藝，拜訪老七佳石板屋、與藝術家對話、在星空下露營、體驗國際級衝浪、尋訪賞海秘境、到國境之南追星獵景、騎著Pbike遊屏東，或是到農場採果賞花、逛可可莊園，也介紹斜坡上的音樂祭、屏東綵燈節、國際豎孤棚觀光文化節等。

屏縣府表示，為方便外國遊客閱讀，書中的「驚艷台灣」篇章也加入英文，書衣則是手繪的屏東地圖，攤開來就是五彩繽紛的海洋、離島、原鄉、出林，帶給讀者不同驚喜，首刷推出8000本，目前大型書店如誠品、金石堂、何嘉仁、敦煌，以及網路書店及獨立書店都有上架，另外海外的紀伊國屋書店也有販售，盼讓屏東的人文風景也傳達到海外華人心中。