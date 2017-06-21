李清波退休「返鄉」 為滿州打造教育公益平台

企業家李清波退休「返鄉」，為滿州打造「教育公益平台」。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-21 14:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在恆春半島山區的滿州鄉，地處偏遠，長期面臨資源匱乏與文化刺激不足，當地發跡的南仁湖企業董事長李清波，有感於滿州教育資源長年沒有顯著進步，特別在這個第二故鄉宣布「退休」，並成立「教育公益平台」，希望拋磚引玉帶動地方教育資源提昇。

經營海生館、小墾丁渡假村、曾打造知名的國道清水休息站，七十三歲的李清波談起第二故鄉的教育，比講自家生意還興致盎然，他為滿州成立的「教育公益平台」，未來將帶頭提供各鄉設施及學習活動給當地學童拓展學童視野，增加學習層面。

「教育公益平台」將提供學童參與活動所需交通車輛，渡假村內泳池、餐廳、健身房等設施分享、海生館針對海洋教育、環境生態教育學習活動；針對學習認真、具有天賦之學童長期培育支援，學成回饋家鄉，邀請各行業傑出人士辦理講座或經驗分享，以及教育、社團運作經費、人力支援，林林總總多達十幾項。

這項「教育公益平台」計畫，總共與滿州國小、永港國小、長樂國小及高士國小合作，昨天正式宣佈計畫啟動，滿州鄉公所秘書張成森、鄉代會主席莊期文等地方人士都到場感謝李清波的義舉。

滿州國小校長李美秀表示，熱心在地發展與教育的李董發揮企業的影響力，結合教育界發展出新的公益型態，除了希望他經營事業的實踐心得成為滿州青年學習借鏡，期待經由他的豐富人脈邀請各行各業傑出人士前來滿州渡假，並與在地交流分享經驗智慧，拓展學子的視野。

企業家李清波（中，白衣）退休「返鄉」，為滿州打造「教育公益平台」。（記者蔡宗憲攝）

企業家退休「返鄉」，為滿州打造「教育公益平台」。（記者蔡宗憲攝）