陸軍六軍團重砲射擊訓練 下士配合延後婚期

2017-06-21 14:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍第六軍團今天上午在新竹縣新豐鄉坑子口訓場，執行年度「重砲射擊訓練」，雖然上週因梅雨影響正常射擊時程，但參演官兵仍在雨中整備與演練，順利完成射擊操演成果；其中，擔任砲長的中士管晉德，原訂6月與未婚妻完成終身大事，因期程衝突，仍以國家大事為重，決定將婚期延至明年。

今天一早，不少桃園富岡和竹縣湖口新豐地區民眾，聽到轟隆隆的砲擊聲，不知發生何事，紛紛四處打聽。第六軍團表示，執行重砲射擊訓練前，有對外發布，並已在上午9點40到10點10分演訓結束。

第六軍團表示，這次操演以坑子口週邊海域為目標區，模擬對敵船團實施「反舟波射擊」，火砲射擊計有M109A2、M110A2自走砲及155榴彈牽引砲等3類47門。操演期間，官兵展現平日的訓練成果，配合「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作，分梯次對海上目標區射擊，各型砲彈都精準命中目標區。

第六軍團指出，雖然近期梅雨不斷，但官兵仍把握時間，在訓場內一次又一次的練習，已分不清臉上的是雨水還是汗水，只為在正式操演時，能有最好的表現。

其中，在二一砲指部擔任砲班副瞄準手的下士湯嘉銘，即將參加專業軍官班考試，他在104年與今年都參加了重砲射擊訓練，回想前年擔任有線電作業兵時，也是在陰雨綿綿的氣候中，完成有線電架設；今年操演又遇連日大雨，在泥濘溼滑的場地訓練更是諸多不便，也因為如此，更能體會部隊分工合作、團結一心的可貴。

此外，在二一砲指部擔任砲長的中士管晉德，6月婚期與這次任務期程衝突，在與未婚妻及家人討論後，決定延後到明年；雖然部隊任務打亂了結婚計畫，未婚妻認為老公身為軍人，為國家犧牲奉獻也是他的責任，「以老公為榮！」