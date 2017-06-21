高雄7月「瘋藝夏」 打造「巨人的幸福花園」

2017-06-21 14:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕由高雄教育局主辦的「2017高雄瘋藝夏」系列活動，7月1日將在衛武營登場，除有藝術大偶瘋踩街、何爺爺跳跳屋，更有藝術體驗工作坊、童樂節劇場表演、色彩大地迷宮、環境裝置藝術展、魔法舞台、創意作品徵集展、偏鄉校園巡演、氣墊魔法樂園等，要讓大小朋友一起high翻整個7月。

局長范巽綠表示，今年安排國內外表演團隊，直接到旗山、竹圍、明宗、大樹、茄萣、深水、砂崙、小坪共8所國小表演，讓郊區學童就近欣賞優質兒童戲劇，免除舟車勞頓。

中華藝術學校則與大仁、前金、興仁國中，及大同、彌陀、右昌、壽山、大樹國小合作，在衛武營戶外園區策劃「瘋狂夏天裝置藝術」，將有數公尺高的大型「超級飛天潛水戰車鞋」與「萬花糖果靴」，以及「魔法森林精靈屋」等裝置藝術，呈現「巨人的幸福花園」。

今年教育局也首度與「何爺爺跳跳屋」合作，7月18至20日在中正運動場、技擊館，打造近30座魔法氣墊樂園，並提供特定時段，讓特教學生體驗跳跳屋的樂趣。

另外，配合觀光局的「旗津黑沙玩藝節」活動，「旗津海洋學園」也共襄盛舉，由旗津國中及中洲、大汕、旗津國小學生參與環保淨灘、沙雕DIY、風箏與衝浪體驗，並演出太鼓陣、獨輪車、舞蹈表演，更有「海洋詩」的成果發表會。

「2017高雄瘋藝夏」記者會今天上午在衛武營舉行，由信義國小音樂小聯盟表演銅管二重奏、小提琴四重奏揭開序幕，放映宣傳短片，展現高雄推動藝術教育的成果。

詳細的活動內容，請至活動官網

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