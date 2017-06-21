法拉第少年成立10年 今年暑假遠征瑞士

新竹市光武國中法拉第少年已成立10年，今年學生首度挑戰遠征瑞士，將當起背包客，到瑞士當地深入了解居民生活，學生走出舒適圈，挑戰未知的國度，勇敢做夢。（記者洪美秀攝）

2017-06-21 14:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光武國中法拉第少年10年前啟動單車環島探索課程，10年來已環島多次，今年他們將遠征歐洲瑞士兩週，除要當背包客登山健行，也會到當地的村落做探訪，校長林茂成說，這是法拉第少年跨出台灣遠征的第一步，學生們自訂機票，學習跨出舒適圈挑戰未知的城市，勇敢做夢。

林茂成說，10年前他在光武國中推出法拉第單車環島活動，現在已擴及到鄰近國小、國中學生參加，學生們必須學習拆解腳踏車，修腳踏車，更從科學實驗帶入人文藝術關懷，這群十幾歲的國、高中生，用單車環島探索、認識台灣。

除單車環島，光武國中的探索課程還包括溯溪、合歡山縱走及綠島單車服務等，林茂成說，這樣的探索課程，4年前，吸引一個瑞士女背包客到合歡山縱走時注意，這名女瑞士背包客在中國醫藥大學學中醫，正在研究高山症與針灸的關懷，這群國、高中生於是成了她的研究對象。

林茂成說，在多次的互動後，這名女瑞士背包客邀請學生到瑞士當背包客，用不一樣的方式認室瑞士，於是促成今年法拉第少年遠征瑞士的計畫，經過一年多的籌畫，今年8月12日到27日，法拉第少年將帶著勇氣遠征瑞士。

林茂成說，參加學生有4名國二生、9名國三生，還有已畢業的8名高中生，21名學生加上5名老師要帶著學生勇闖瑞士，用背包客的方式認識瑞士這個跟台灣有點像的中立國家。

林茂成說，學生除參與行前計畫，還要自訂機票，當地食宿有一週得自行採買食物及烹煮三餐，且要背著行囊在山間健行，體驗瑞士人的生活，抛開觀光客的眼光深入認識瑞士。

林茂成說，瑞士跟台灣一樣是個多山的國家，但瑞士人對山不陌生，習慣騎單車遊走村落，也經常爬山、登山，大自然是他們生活的一部分，這種與自然為伍的生活態度，值得台灣學生學習，透過遠征瑞士行程，他相信學生會帶著滿滿收穫回來。

新竹市光武國中法拉第少年已成立10年，今年學生首度挑戰遠征瑞士，將當起背包客，到瑞士當地深入了解居民生活，學生走出舒適圈，挑戰未知的國度，勇敢做夢。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中法拉第少年已成立10年，今年學生首度挑戰遠征瑞士，將當起背包客，到瑞士當地深入了解居民生活，學生走出舒適圈，挑戰未知的國度，勇敢做夢。（記者洪美秀攝）