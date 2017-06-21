大型車轉彎、倒車 交通部要求都要「嗶嗶嗶」

為提醒民眾注意大車動態，交通部將要求所有大型車輛轉彎、倒車都要「嗶嗶嗶」。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-06-21 14:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大型車輛轉彎因有內輪差，機車騎士或行人稍不注意就容易發生事故，大型車一旦發生事故，往往就會造成較嚴重死傷；為降低大型車事故發生率，交通部以優化大型車安全配備為主要手段，已於今年要求大客車新型式新車須加裝視野輔助系統，讓大車駕駛更能看見兩側機車與行人。為有效提醒民眾在路上也能注意大型車輛轉彎及倒車的行車動態、降低車輛視野死角，現在交通部今再預告修正道路交通安全規則，要求所有型式大型車輛新車明年1月1日起都需裝設轉彎及倒車警報裝置。

根據規定，現行僅強制要求砂石車須裝設轉彎及倒車警報裝置，但為有效提升大型車輛安全，交通部決定要求所有型式的大型車輛新車，明年起都需加裝這些設備；對於已經出廠在路上跑的舊車，交通部也與台灣區車輛工業同業公會、台灣區車體工業同業公會等業界完成討論並獲得共識，109年1月1日起也需全面加裝轉彎及倒車警報裝置和視野輔助系統等設備。

後續將會再配合修正車輛安全檢測基準，將轉彎及倒車警報裝置和視野輔助系統納入大型車輛定期檢驗項目之中；109年1月1日起若大型車輛沒有加裝就無法通過定檢，依道路交通管理處罰條例第17條規定，經檢驗不合格車輛於1個月內仍未修復並申請覆驗或覆驗仍不合格，將可吊扣其牌照。