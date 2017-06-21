豬哥亮告別秀出動舞龍舞獅、樂儀隊 違法挨罰

依規定，樂儀隊、舞龍舞獅陣頭不得進入殯儀館內，導致替豬哥亮辦理身後事的殯葬業者龍華會館挨罰！（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-06-21 13:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕秀場天王豬哥亮告別秀昨早於板橋殯儀館舉行，逾千名粉絲到場弔唁，將殯儀館週邊擠得水泄不通，家屬更特地請來儀隊、舞龍舞獅陣頭來給豬哥亮「熱鬧一下」，不過依規定，樂儀隊、舞龍舞獅陣頭不得進入殯儀館內，導致替豬哥亮辦理身後事的殯葬業者龍華會館挨罰！

根據《新北市政府公立殯儀館設施及服務管理要點》第12條，辦理殯殮儀式者，以奠禮樂隊為限，陣頭、樂儀隊等未經核准不得進入。過去若有治喪家屬欲為往生者熱鬧送行，都依該法條遭勸阻制止，最多只能在殯儀館外舉辦。

不過，昨上午未到7點，豬哥亮家祭儀式尚在舉行，告別秀節目就已在景福廳外廣場展開，由國光儀隊打頭陣，近百人北管樂隊、舞龍舞獅、鑼鼓陣頭，場面浩浩蕩蕩，引發民眾質疑殯葬處是否雙重標準，特別放行讓豬哥亮告別式違反規定？

新北市殯葬管理處長楊薏霖解釋，殯葬處絕無放水、雙重標準，從新聞傳出豬哥亮告別式將請來樂儀隊、陣頭開始，殯葬處已跟豬哥亮家屬、殯葬業者多次溝通，對方也承諾會按照規定。昨上午樂儀隊、陣頭入場後，殯葬處人員也旋即蒐集相關證據，將針對殯葬業者記點懲處。