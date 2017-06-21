宜長隧道救災力待提升 葉俊榮：強化竹山訓練量能

2017-06-21 13:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］鑒於年底蘇花改蘇澳至東澳段將通車，宜蘭縣南北主要聯絡道路，都將有總長約13公里的長隧道，縣政府提出「長隧道訓練中心」計畫，盼能提升縣內救災人員的長隧道救災能力，總經費約4億元；葉俊榮表示，將用最快的速度規劃，強化現有南投竹山訓練中心（消防署訓練中心）的訓練量能，符合宜縣的需求。

蘇花改蘇澳至東澳段年底將通車，屆時谷風及觀音兩條隧道加起來，總長約13.2公里，加上國5雪隧，進入宜縣的南北主要聯絡道路，均有長隧道，考驗著消防局救災的能力。有鑑於此，縣政府提出「長隧道訓練中心」計畫，盼在縣內興建專業訓練中心，提升人員長隧道救援能力。

該中心規劃設於頭城鎮消防局特種分隊600多坪的土地，縣政府也在蘇澳找到廢棄隧道，提供人員訓練之用，總經費約4億元，盼內政部能將計畫列入前瞻；消防局長徐松奕說，國5在民國101年雪隧曾發生嚴重車禍，造成2死32傷，動員約160人搶救，如果這些人員未接受良好的訓練，將來無法應付長隧道的災害。

徐松奕說，目前竹山訓練中心訓練能量仍不足，中心隧道與雪隧和蘇花改的隧道完全不同，訓練現場與災害現場不同，將嚴重影響救災人員的安全，也會影響民眾疏散的效率，希望能在宜蘭縣設符合在地需求訓練中心，否則竹山的訓練中心就必須提升訓練量能，符合宜縣的需求。

葉俊榮表示，長隧道救災確實是重要的課題，縣政府提出的構想與需求，內政部願意一起努力，方向上將往既有的竹山訓練中心來強化，將馬上進行分析與規劃，盼用最快的速度，了解宜蘭縣的救災需求，提升中心整體訓練量能。