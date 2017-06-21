柳奇藝文關懷 生命鬥士洪新智激勵人心

2017-06-21 13:36

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院今日舉辦藝文關懷活動，視障創作歌手洪新智的動人歌聲，吸引百餘位民眾專注聆賞，他也希望能撫慰創傷並帶給大家勇氣。

來自雲林的洪新智，是喜歡創作音樂的台灣囝仔，也是中華民國身心障礙者藝文推廣協會《夢想者聯盟》中第一位發行個人創作EP的歌手，父親曾是ROCKER，音樂一直是新智的夢想。

但洪在大二時，免疫系統失調罹患貝西氏症，造成視力逐漸減退，畢業後完全失明，突來的病症，對洪新智造成極大衝擊，且經歷母親罹癌多年逝世，父親生病變成植物人的種種煎熬，洪仍努力走出悲傷、不放棄音樂，努力創作。

活動也同時進行衛教宣導，社區醫療部護理師黃莉文表示，吸菸是人體健康殺手，菸煙中含有7000多種化學物質，約93種致癌成分，幾乎會傷害身體的每個器官，即使不直接造成死亡，對於生活品質也會有影響。

在台灣，每5個癌症死亡人口便有1個死於肺癌，其中平均85%死亡歸因於吸菸，肺癌已經連續多年位居國人癌症死因的第一位。由於在各類疾病中有20~30％是可歸因於吸菸行為的影響，柳奇成立跨部門「無菸醫院推動小組」，諮詢專線（06）6226999轉77092。

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