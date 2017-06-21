馬公市托學童參觀清潔隊 讚嘆叔叔阿姨好厲害

2017-06-21 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕垃圾家家戶戶製造，卻是眾人嫌惡之物，全靠清潔隊員默默清理，維護良好環境品質，馬公市公所為讓環境保護教育觀念向下扎根，安排市立托兒所孩童前往馬公市清潔隊東衛分類場，體驗資源回收及各項垃圾處理過程。

馬公市立托兒所東衛分班師生198人，今日與馬公市清潔隊合作，讓幼兒來到東衛調度室參訪。活動中，特別請清潔隊員為小朋友進行工作作業解說，以及各類清潔車輛介紹、操作體驗、資源回收分類或環境教育宣導、有獎徵答活動，讓小朋友在快樂中學習，並在他們心中留下深刻印象。

小朋友們看到資源回收場工作人員動作飛快地將各類回收物進行分類，在腦海中建立基本回收常識。而灑水車的實地操作使用、資源回收過程的解說，都讓馬市托的幼兒驚呼連連，紛紛讚嘆清潔隊的叔叔阿姨們好厲害，在坐上垃圾車駕駛座拍照留念的時候，感到特別驕傲又威風。

馬公市長葉竹林表示，期望藉由參訪馬公市清潔隊東衛調度室環境，讓小朋友們認識並了解資源回收流程及各類垃圾車運作等，透過宣導、解說，從中建立孩子的環境保護觀念並將環境衛生、隨手做環保等良好衛生習慣落實於生活中，以達環保愛地球之教育目標。並且藉由活動了解清潔隊員工作之辛苦，進而尊敬各種不同行業為社會之付出。