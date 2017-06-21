向大師致敬！高市電影館推篠田正浩專題影展

2017-06-21 12:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕向大師致敬！高市電影館斥重金，向日本歷史最悠久片商東寶公司邀約，由日本原裝調度35毫米原裝電影拷貝來台，下月1日起推出「絕愛日本－篠田正浩的大和浮世繪」影展，放映這位完美揉合日本傳統美學與當代思潮的才子導演篠田正浩8部傳世經典。

提起日本電影新浪潮，就不能忽略篠田正浩這位與大島渚和吉田喜重並稱松竹新浪潮三傑的名導。出身於早稻田大學文學部的他，常以唯美而命定式的悲劇性結局賦予電影高度美學，將日本的傳統文化嚴密結合於自我藝術理想。

篠田正浩追求縝密的形式美感，以冷峻感傷的方式抒發自己對於人類如何被拯救這個終極命題的想法。「絕愛日本－篠田正浩的大和浮世繪」專題影展共計播映《心中天網島》、《沈黙》、《少年時代》、《乾涸之湖》、《蒼白之花》、《暗殺》、《猿飛佐助異聞錄》、《夕陽吻紅我的臉》等8部大師代表作。

「絕」展是繼1990年金馬影展為篠田規劃導演專題之後，台灣至今最大規模的回顧展。由於拷貝珍稀、版權昂貴，8部作品也創下電影館回顧導演專題的紀錄，每片皆僅放映兩次，總計16場次的超限量放映，讓眾多影迷大呼只能快把時間留下來親炙大師影像。

為協助民眾深入瞭解這位國際知名導演的影像世界及作品特色，高市電影館特於7月2日在一樓藝文沙龍舉辦「從日本新浪潮到心中天網島」講座，邀請國內研究日本電影權威張昌彥教授及本展策展人鄭秉泓主講。