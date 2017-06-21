澎湖連5年不缺水 去年降雨更創百年紀錄

梅雨鋒面降下豪大雨，東衛水庫呈現滿水位景象。（記者劉禹慶攝）

2017-06-21 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年蒸發量大於降雨量的離島澎湖，拜興建海淡廠之賜，已連續5年不缺水，去年更降下1795.4毫米雨量，創下澎湖氣象站建站120年紀錄，今年更因連續梅雨來襲，銜接去年儲水量，夏天觀光旺季都無缺水危機。

轄境無高山聚雲的澎湖群島，水資源相當珍貴，昔日還需仰賴台水澎運，才能維持基本民生用水，但近年來廣設海水淡化廠，加上老天爺幫忙，已5年不缺水，去年澎湖雖僅有3個颱風過境，但瞬間降雨相當集中，馬公本島3座地面水庫水位都滿載，不時還傳出溢洪，今年連續鋒面來襲，水庫儲水量也維持高檔。

根據自來水公司馬公營運處統計，6月份累積雨量253毫米，3座地面水庫東衛、興仁及成功水庫，多增加40餘萬噸水量，總計達到89萬噸，以每日抽取8千噸水庫，搭配海淡水、地下水，澎湖今夏觀光旺季都無缺水危機，但今年是否全年都不會缺水，則要視今年颱風來襲的情況。

澎湖氣象站主任許天生表示，去年澎湖雖僅有3個颱風來襲，卻創下建站120年來的紀錄，其實澎湖年降雨量若超過1千毫米就不會缺水，今年6月梅雨季氣象站統計累積雨量313毫米，由於梅雨季已接近尾聲，未來累積雨量就要看7、8、9未來3個月颱風來襲的狀況，澎湖是否缺水與颱風有直接的關聯，梅雨則較無關係。