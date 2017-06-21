古道專家率隊搜救 讚「學弟」體能技術精神兼俱

2017-06-21 12:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕獨攀能高哈崙橫斷的李明翰，昨由直升機吊掛下山送醫、雙腿骨折還氣胸，而山上的5人救難隊今天上午也由空勤黑鷹直升機載下山，領頭救人的伍元和是李明翰臺北大學的登山社學長，為知名古道專家。他說，發現李明翰時背包已不在其身邊，意識也似乎有些模糊，這次山區太廣大，他能夠被找到真的很幸運！

伍元和說，由於李明翰14日的電話說「他在南北向稜線上」，因此搜救隊共找了3條南北向稜線，第5天他們順稜2457、2418峰稜線往北走到「四號索道下」到鐵道，就在這裡過夜，但隔天隊員魏友仁的腳扭傷，「傷口腫脹到雨鞋都要割開」，手也割傷，由於傷口開始發黑、擔心轉成蜂窩性組織炎，因此把他留在工寮，剩下4人輕裝前往搜索。

他說，在四號索道下的鐵道附近有找到一個牙線盒、以及他最後住了一星期的痕跡，因此昨天一早就從這裡往上找，因為這裡算是寬稜，因此4人散開呈「扇形」往上找尋，一邊呼叫「明翰」的名字，他有回聲音，讓大家十分興奮，也就知道要往哪個方向去找。

而發現地點就位於他最後營地上方約200公尺處，位於霸嶺線支線上、四號索道附近稜線，顯示他在打出電話求救後，沒有再往下尋找水源，好在前幾天都有下雨，他應該是靠著喝雨水撐過去。

「發現他的時候，他身上所有裝備都已經沒有了，只剩一套衣服」。伍元和說，發現人的時候，背包已不在李身邊，怎麼禦寒不知道，猜測可能李曾縱走中央山脈47天，可能已養成不太怕天氣變化的能力。

伍元和說，第一時間問李明翰，到底在什麼地方跌倒？但他一下子說自己在上線時出問題、又說自己背包丟在鐵道上。伍元和說，當時告訴李，在下線有撿到一個牙線盒，確定李有經過；但李明翰卻回答「沒經過那裡」，而且李連自己有沒有生過火都已不太確定，因此研判李意識、記憶力都已模糊，因此無法太相信他所說的話，以登山的人而言，不可能背包離開身體，因所有求生裝備都在裡面。

55歲的伍元和身為臺北大學前身中興法商登山社的資深學長，他說，李明翰可能認識他，因為登山社每年畢業的「送舊」會，都會邀請ob（老骨頭）前往，李明翰應該見過他，只是他從沒跟李明翰一起爬山；被問到55歲還上山救人，綽號「伍元」的伍元和說，這是社團傳統，且自己學弟不救要叫誰去救？

他認為，李明翰常1人獨攀，應該獨立性、精神力以及各方面判斷都足夠，「一般平常人應該撐不了一個月」，因為獨攀經驗夠，也才能適應一個人在山中長時間獨處、適應這樣的環境，登山就是體能、技術、精神力，「我認為他3樣都有，才能撐這麼久」。

至於李明翰是否偏離路徑？伍元和認為，如果一開始他就是要走成大2016航跡，那麼他是偏離了，但如果一開始就打算走鐵道，那就不叫偏離，因為鐵軌是很明確的一條路，至於碰到崩塌，如果他常常爬中級山，也都能高繞或低繞。