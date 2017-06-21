活力健康操台東分區競賽 92歲阿公拚了

2017-06-21 12:27

〔記者黃明堂／台東報導〕由原住民族委員會主辦的「106年度活力健康操」台東分區競賽，今天在藝文中心舉辦，健康操比賽分為長青組及青壯組分組競賽，共計21隊，參賽人數約700人，最高年齡的參賽者為真柄文化健康站的92歲長者，此次初賽各組優勝隊伍前3名將代表參加由新北市政府承辦之健康操全國總決賽。

台東區初賽於今日上午9時起登場，包括原民會副主委汪明輝等多位官員與會，安排杵音文化藝術團的序幕表演。

汪明輝表示，因台灣原住民健康狀態，都遠不及一般社會，相對地影響就業機會。因此，為激發部落居民對健康議題重視，及營造原住民部落活力健康社區，促使原住民部落朝向「健康生活化，生活健康化」邁進，自101年起辦理全國性的健康操競賽，今年全國高達170隊以上，蔚為部落及社區之健康風潮，並藉由生動活潑之競賽活動，建立觀摩、學習與交流之平台。

縣府原民處長吳慧琴表示，台東縣爭取原民會及花東基金目前共有32個文化健康站，為全國各縣市最多，縣府除了仍將積極爭取增加站的數量，下半年度也將創全國之先推動「E照護」，讓原住民部落更具活力，展現原住民陽光健康形象，並擴大展現台灣原住民族各族之文化特質與健康活力，朝向健康部落、三低健康人生。

健康操比賽分為長青組及青壯組分組競賽，長青組16隊、青壯組5隊，共21隊，今年首度納入青壯組賽程，轄內原住民鄉鎮及大專院校原住民學生社團、高中職原住民重點學校，不分男女，年齡為15足歲以上原住民都可參與競賽，為賽事帶來新的創意及活力展現，並聘請湯惠娟、何喬尹、林綺瑩等3位擔任評審工作，每隊表演10分鐘，以總分選出各組前3名參加全國決賽。

最高年齡的參賽者為真柄文化健康站的92歲長者宋玉養，各參加隊伍都經過舞步編排及訓練，上場時使出渾身解數爭取佳績。