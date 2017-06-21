台東高商滿是證照達人 最多1人獨得50張

2017-06-21 11:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商今年共有28位資料處理科應屆畢業生獲「證照達人」證書！其中3年甲班學生徐聖捷個人取得50張證照最為突出、王家畦取得49張證照、蘇洺洋取得48張證照、劉冠伶與林小琪各取得47張證照等，共有9位同學打破東商2年前證照達人34張證照的紀錄，而本屆為歷年畢業生中證照張數最為亮眼且再創新高。

東商資料處理科於103學年度由綜合高中轉為高職學制，資訊類與商業類之專業課程自一年級起規劃以電腦軟體應用、會計人工與資訊項及網頁設計等勞動部技術士證照為主軸，輔以TQC企業人才技能證照、APP專業證照、MOS微軟國際證照及MOCC電腦認證大師等檢定，進而參加各項全國及國際資訊競賽，學生透過學校課程安排學習到理論與實務技術層面，對於將來的升學與就業皆有極大助益。

今年畢業生為資料處理科第一屆，在導師黃俊豪老師用心指導下，全班25位學生共取得832張證照，平均每人具有33張專業證照，締造空前紀錄！由於全班專注於技能領域、努力考取專業證照的積極態度，黃俊豪老師犠牲放學後、假日與寒暑假的課餘時間，義務指導學生進行專業證照與資訊競賽培訓，3年來數次帶領同學至外縣市報考證照檢定及參加各項資訊競賽等，都獲得輝煌成效。其中難能可貴的是，黃老師以身作則，考取資訊及商業類專業證照達100張，且親自參加社會組競賽獲得優異名次，不只令學生欽佩亦樹立了值得仿效的典範！

實習處張瑞玲主任說：「學校致力於厚植專業技術能力及取得相關專業證照，以增進學生在升學就業之競爭力，資料處理科推動各項證照檢定及積極參與競賽的成果，證明東商是東區培育具競爭力資訊人才之最佳選擇。」

劉玲慧校長表示：「全校師生與家長的齊心支持，是東商往前邁進、與西部學校齊肩並行最大動力，師生皆在各自崗位上用心努力，自去年校園遭風災嚴重侵襲卻能在短短時間內復原，以至於獲得教育部評鑑全類科及行政皆為優等的殊榮，再再看出東商順應瞬息萬變未來的優異能力，並為東部學子開創出適才適所的康莊大道！」