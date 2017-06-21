遊戲劇情自己決定 Netflix 推互動式追劇

2017-06-21 11:30

〔記者陳炳宏／台北報導〕當你擺好位置準備當個沙發上的大蕃薯，打開最喜歡的鞋貓劍客 （Puss in Boots） 的傳奇歷險故事，正當鞋貓劍客發現自己身處《三隻熊》（Goldilocks） 的故事中，而三隻熊 （Three Bears） 正盯著牠看時，突然發現，接著畫面居然是要求你做出劇情選擇，這些熊應該是敵還是友？

Netflix新推出的服務上，這是屬於觀眾的冒險，觀眾得透過遙控器決定故事如何發展，以及鞋貓劍客接下來要怎麼做。

Netflix今天宣布推出首批互動式「分支」敘事劇集《鞋貓劍客：童書歷險記》（Puss in Book: Trapped in an Epic Tale） 及7月14日上線的《雷霆卡車巴迪：點子袋》（Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile）；Netflix 會員可以在劇集中控制故事如何展開。Netflix表示，這是矽谷的工程師和好萊塢的創意工作者緊密合作成果，為Netflix開拓了充滿說故事契機的新世界。

Netflix表示，最近進行廣泛的研究並與許多兒童和家長溝通，所以自然而然地從兒童節目開始著手提供互動是劇情，因為兒童渴望能與他們最喜歡的角色「玩樂」，而且也已經習慣點觸和滑動螢幕。

Netflix也指出，第三部分支敘事作品《Stretch Armstrong: The Breakout》正在製作中，明年將在 Netflix 上線。這些影片上線時，用戶可能透過多數電視和 iOS 裝置觀賞。《鞋貓劍客歷險記》（The Adventures of Puss in Boots） 和《雷霆卡車巴迪》（Buddy Thunderstruck） 是已推出的兒童影集，但今天所宣布的特定互動式冒險故事是全新的獨立劇集。