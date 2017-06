遊戲劇情自己決定 Netflix 推互動式追劇

2017-06-21 11:30

〔記者陳炳宏/台北報導〕當你擺好位置準備當個沙發上的大蕃薯,打開最喜歡的鞋貓劍客 (Puss in Boots) 的傳奇歷險故事,正當鞋貓劍客發現自己身處《三隻熊》(Goldilocks) 的故事中,而三隻熊 (Three Bears) 正盯著牠看時,突然發現,接著畫面居然是要求你做出劇情選擇,這些熊應該是敵還是友?

Netflix新推出的服務上,這是屬於觀眾的冒險,觀眾得透過遙控器決定故事如何發展,以及鞋貓劍客接下來要怎麼做。

Netflix今天宣布推出首批互動式「分支」敘事劇集《鞋貓劍客:童書歷險記》(Puss in Book: Trapped in an Epic Tale) 及7月14日上線的《雷霆卡車巴迪:點子袋》(Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile);Netflix 會員可以在劇集中控制故事如何展開。Netflix表示,這是矽谷的工程師和好萊塢的創意工作者緊密合作成果,為Netflix開拓了充滿說故事契機的新世界。

Netflix表示,最近進行廣泛的研究並與許多兒童和家長溝通,所以自然而然地從兒童節目開始著手提供互動是劇情,因為兒童渴望能與他們最喜歡的角色「玩樂」,而且也已經習慣點觸和滑動螢幕。

Netflix也指出,第三部分支敘事作品《Stretch Armstrong: The Breakout》正在製作中,明年將在 Netflix 上線。這些影片上線時,用戶可能透過多數電視和 iOS 裝置觀賞。《鞋貓劍客歷險記》(The Adventures of Puss in Boots) 和《雷霆卡車巴迪》(Buddy Thunderstruck) 是已推出的兒童影集,但今天所宣布的特定互動式冒險故事是全新的獨立劇集。