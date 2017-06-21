oBike進軍高雄 避免違停亂放 市府要求提方案

2017-06-21 10:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕共享自行車業者oBike即日起進軍高雄，預計7月初在高雄市投放自行車5000輛，為避免民眾使用oBike違停，影響停車秩序及通行權益，高市交通局己請oBike業者提出因應措施，要求善盡營運管理責任。

面對Obike來勢洶洶，高市府環保局委託高捷公司經營的Cbike，仍持續擴點，營運站數已超過220站，線上車輛數超過2900輛，全年租用人次可望突破400萬。

來自新加坡的oBike進軍高雄，7月9日前免費提供民眾使用，未來收費機制將採15分鐘收費2元。

業者強調，預計7月初在高雄市195個地點，投放5000輛自行車，從市中心向外擴散投放，以學校、公園、捷運站、郵局、圖書館等地點為主。

民眾只需透過手機App，就能顯示車輛停放地點，可就近前往騎乘，同時可以透過App預約，會保留10分鐘讓預約民眾騎乘。

高雄市交通局表示，oBike屬浮動式自行車共享系統，具備使用手機App借還車、無需定點借還車的使用特性，可提高民眾使用公共自行車彈性。

不過，為避免民眾使用oBike違停，影響停車秩序及通行權益，交通局己請oBike業者提出因應措施，例如App設置民眾違停舉報機制、主動排除違停車輛、App標示合法停車點等，請民眾依相關規定停放。