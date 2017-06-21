｢非」來幸福！ 肯亞學生傑森入雙溪高中交流

傑森把握難得機會，體驗台灣的教育環境。（記者翁聿煌攝）

2017-06-21 09:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙溪高中日前來了一位 ｢非」常特別的交流學生，15 歲的傑森（Jayson）來自非洲的肯亞，校方為傑森安排多樣化入班體驗課程與課餘活動，希望帶領Jayson融入台灣的在地文化，體驗團體住宿生活，雙溪高中師生也可從傑森開始認識非洲的人文與風俗習慣。

來台灣一週的傑森，感受到與肯亞截然不同的地理環境，他對雙溪高中校園被河流環抱感到很特別，對學校安排的課程中的英語外師教學及烘焙課程特別喜歡，外師會用引導方式提問，讓學生回答或用肢體語言表現，可以輕鬆學習。

地理科老師特別安排非洲相關課程，用網路及PPT簡報等資訊方式讓學生認識肯亞，傑森十分意外及驚喜，他也教雙溪高中的同學用肯亞語（斯瓦希里語）打招呼，雙中的接待學伴楊懷㬢說，原本擔心語言溝通問題，但拜科技之賜，當遇到難以表達，雖沒有優雅的詞彙和文法，但只要了解彼此的意思就夠了，距離和語言已不是問題。

雙溪高中校長彭盛佐說，學校的國際課程，原本就有東南亞特色文化及每年的日本參訪，交流著重在亞洲區域，這次難得有機會與肯亞學生交流，讓學生打開視野看見世界，並且打破以往對於非洲的偏見及刻板印象，其實並不是只有炙熱與沙漠，尤其看見傑森用流利英語介紹家鄉非洲，大家才發現誤會好大，希望藉由傑森的參訪交流，師生都能用不同的角度看世界。