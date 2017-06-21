知本國中將跨海交流 讓日本認識卑南族

2017-06-21 08:29

［記者陳賢義／台東報導］台東知本國中不分族群、擇優10名學生，7月4日將赴日本伊賀市展開一場文化交流，與在地3所國中小學生分享卑南族傳統文化，30萬元總旅費由民間企業贊助，「專款專用」全部用在學生身上，隨團老師及照護家長須自費，但因行程一連7天，部分支出恐不足，領隊老師楊明甄忙張羅，盼外援又擔心引發外界誤解，希望用自己的力量走出去，開拓學生視野。

3年前的一場台北火車站快閃演出，讓所有候車旅客及送行民眾驚豔卑南族傳統歌舞的力與美，知本國中原民舞蹈團也因此名聲大譟，在一場民間企業獲邀演出中，更讓坐在台下觀賞的日本代表感動不已，邀約企業主動贊助15萬元赴日獻藝，又再加碼至30萬元。有了這筆專款，校方開始計畫這趟日本文化之旅，楊明甄等老師多次赴日探路，經台東縣政府協助冾商，選定同樣重視傳統文化的日本伊賀市。

「大家好，我們是台灣的原住民學生，普悠瑪全族只有約1萬人，但是我們堅持傳承祖先的傳統文化。這次代表台灣台東縣到日本進行文化交流，傳達台日友好，請多多指教。」利用課餘及週休二日假期，獲選學生除了勤練歌舞，還得忙著練習日語。回母校幫忙製作交流簡報的高中生呂芃珊說，看著學弟妹如此用心的準備與學習，真的非常感動，希望這場異國文化交流，大家都能獲得滿行囊。

楊明甄說，文化是最容易讓人看見的，但就日本人而言，最為認識的台灣原住民族群只有阿美和泰雅族，對於後山台東的卑南族知之甚少；3年前的一場台北火車站快閃演出，加上後續的努力終於有了好結果，促成了這次跨海赴日的文化之旅。而獲選出訪的10名學生中，卑南、泰雅族及漢人都有，只要認同在地文化皆能報名參選。為了完全「道地」的傳揚卑南族傳統文化的美，臨行前將在7月1日向社區耆老報告及來場「總驗收」，希望屆時日本友人同受感動。