06/21 各報重點新聞一覽

2017-06-21 06:15

自由時報

南港女模命案》程宇被求處死刑 閨密遭栽贓不起訴

淫魔程宇設局性侵誘殺陳姓女網模案，士林地檢署抽絲剝繭後認定，程宇分飾女友梁思惠和陳女兩個角色，混淆檢警追查，落網後刻意緊咬梁思惠指使他殺人，並製造假證據，害梁女險成替死鬼，檢方昨起訴程男，建請法院判死刑；並認定梁思惠對全案不知情，給予不起訴處分。

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獨攀大山跌斷腿 失聯35天獲救

曾孤身完成中央山脈大縱走，被ＰＴＴ登山版封為「登山神人」的北市廿九歲青年李明翰，五月十三日獨走能高哈崙橫斷，十五日失聯，家屬六月一日報案，六月初李明翰摔傷導致雙腿骨折，待援兩週沒結果後，不願坐以待斃的他，從海拔約兩千公尺的哈崙舊運材鐵軌處，忍痛又跪又爬，上升三百公尺，到達能接收手機訊號的霸嶺山稜線南側打手機求救，在失聯長達卅五天後，昨終被尋獲，帶著一身傷，由直升機吊掛下山就醫。

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賣毒椒鹽 台灣第一家創辦人子女判刑

「台灣第一家」有限公司，將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉等產品中出售，不法所得一五八八萬餘元，另逃漏稅三一九萬餘元，新北地院昨依違反食安法的「食品添加物有毒而加工罪」，判總經理陳星佑兩年徒刑，處罰金六百萬元、副總陳鏡如違反食安法及商業會計法判刑一年、創辦人陳廷智無罪。可上訴。

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蘋果日報

豬哥亮下葬 謝金燕果真缺席 躲家祭 奔見最後一面

本土天王豬哥亮5月15日因大腸癌逝，享壽70歲。昨上午7時50分，由長子謝順福主導於板橋殯儀館舉行公祭，包括張菲、余天等200位演藝名人到場弔唁。公祭後進行浩大「路祭」，至鎮發宮短短500公尺路程，進行了1小時，沿途上千民眾送行。放話不出席的謝金燕與姊姊及生母，清晨5時30分瞻仰父親遺容1小時後離開，未參加家祭、火化、下葬等儀式。事後謝順福意有所指：「有圖有真相，該來的都有來！」而被謝青燕酸成「鏡頭下女兒」的謝金晶，則稱與謝青燕及謝金燕沒心結，「我們是永遠的家人」。

冷血勒頸 嫁禍女友 性侵殺小模 惡狼求死刑

震驚社會的台北南港陳姓小模遭性侵殺害命案，士林地檢署調查認定，兇嫌程宇假冒女友梁思惠名義，以邀約外拍為由，誘騙陳女到廢棄商場地下室行兇，犯後又故布疑陣，先用陳女手機傳訊給陳女親友，營造陳女仍在世假象，被逮後再誣陷女友才是主謀，檢方痛斥程宇冷血殘酷、城府極深，昨依強制性交、殺人等罪起訴程宇並求處死刑，梁女則獲不起訴。

聯合報

一例一休下月啟動勞檢 僅六縣市配合

一例一休宣導期與輔導期將屆滿，七月將開始進行勞動檢查。中央呼籲地方統一執行，但各縣市反應不一，台北市等六個縣市表示會呼應中央規定，依規定執行。其他縣市都表示會繼續輔導，有縣市自行延長輔導期；也有地方再給業者三個月準備期。民進黨台中市議員昨天則發起修法連署，要求中央延長輔導期，暫緩勞檢。

去年 全球每3秒就1人流離失所

廿日是「世界難民日」。聯合國十九日表示，敘利亞、南蘇丹及其他地方發生的毀滅性衝突、暴力與迫害，造成去年全球流離失所人數達破紀錄的六千五百六十萬人。此數字包含難民、尋求庇護者以及在本國內流離失所者。

中國時報

台巴斷交 震撼台獨

新台灣國策智庫昨天公布「國人對巴拿馬斷交反應與台灣國家定位看法」最新民調，65.4％支持蔡政府「必須調整維持現狀」的兩岸政策；此外，「獨立成一個國家」的支持者則從62％滑落到54.8％，確實在短時間內達到「撼獨」效應。

獲釋美大生病逝 川普怒轟北韓殘暴

遭北韓監禁近18個月、陷入昏迷的美國大學生瓦姆比爾獲釋返國才6天，於19日在家鄉俄亥俄州辛辛那提不幸病逝。消息傳出，美國總統川普炮轟北韓是「殘暴的政權」。瓦姆比爾之死，可能迫使川普對北韓的態度更加強硬，美中關係也可能因此趨於緊張。