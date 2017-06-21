補教師爆：行政警察考刑法 不利外軌考生

2017-06-21 00:30

〔記者王捷／台南報導〕警察三等特考19日結束，有補習班老師爆料，這次考試是圖利特定族群，其中一科「偵查法學與犯罪偵查」，考選部命題大綱中，行政警察的考題範圍是偵查法治、證據法學、偵查作為與各類刑案偵查，刑事警察則是刑法、刑訴法、刑事特別法律，但行政警察的考題卻出現兩題一共50分的申論題，都是刑事命題，讓外軌考試的學生相當吃虧。

補習班老師拿出這次考題指出，有2題申論題各25分，他認為2題都是屬於刑法範圍，已經超出行政警察的考試範圍。

第一題是，一名警員收電玩業者10萬元，又不積極取締容留未滿16歲坐檯小姐的舞廳，舞廳業者招待警員到酒店喝酒，警分局認為警員有「刑責」，要考生指出警員有什麼罪。

第二題，一名公立大學教授，接受科技部的補助做研究，教授向某公司購買器材，並請公司開不實發票及估價單，向學校請款8萬元，要考生舉例「刑法」上的公務員種類，及說明是否為「刑法」上的公務員。

補習班老師認為，雖然在實務上，警察很難分成刑事、行政，但是國家考試不能違背考選部先釋出的命題大綱。

警大畢業生、警員要參加警察三等特考，是俗稱「內軌」，「外軌」則是參與考試的一般民眾，在準備考試時，補習班只會針對各自命題大綱做準備，行政警察考試加入刑事警察題目，光是沒背出相關法條就會被扣分，何況兩題申論題共50分，幾乎是決定考試的生死，但是一般警察在實務中都會接觸到相關法條，這對外軌考生不公平。