分析污染物DNA 新鑑識科技抓來源

2017-06-20 20:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕以往對於「氯」相關的污染，大概只能知道物質種類，但難以抓出污染源，增加釐清責任難度。環保署與工研院合作將「穩定同位素」分析技術，應用於土壤及地下水環境調查，透過像DNA、指紋比對的方式，讓污染源無所遁形，必須負擔整治責任。

環保署土污整治基管會執行秘書陳世偉說，含氯有機溶劑是清除金屬上油脂的利器，但因為不溶於水，如果故意或不小心洩漏，就有可能到地下水裡，並且會隨之流動，導致污染調查及責任的認定非常困難，所以藉由環保署與工研院將同位素分析技術應用在污染調查，可以提供更多污染源的佐證。

陳世偉解釋，過往只能知道嫌疑犯可能是哪幾家工廠，但沒有辦法確切認定污染源，但穩定同位素分析就如同刑事鑑識上的指紋比對或DNA比對，透過不同化合物的穩定同位素特徵，例如含碳比例的進一步分析，就可能比對出哪個污染源生產的產品與污染物是吻合的，有助釐清責任。

能夠確實得知肇因者，更能節省公帑10倍以上。陳世偉指出，過往整治受氯污染的費用高達3000萬甚至上億，如果沒辦法查出污染源，很可能就是全民買單，但是藉此技術，每次鑑識費用只需要50萬至300萬元，例如RCA及台氯頭份廠就必須分別花費3億及8千多萬進行污染整治。

工研院環境污染鑑識研究室代經理許心蘭說，針對環境污染鑑識部分，未來將持續研究污染洩漏年份的認定，再搭配工廠經營時間等元素，能夠更加準確找到污染源。此外，穩定同位素分析將來也有可能運用在室內空氣污染鑑識方面領域。