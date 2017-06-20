全台肇事榜首 竹北中華路與興隆路口調整號誌

交通部公布，新竹縣竹北市台1線中華路與興隆路口，登上全台易肇事路段榜首。 （記者廖雪茹攝）

2017-06-20 20:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通部公布，新竹縣竹北市台1線中華路與興隆路口，登上全台易肇事路段榜首；公路總局新竹工務段邀集縣府和道安專家現勘，即日起已調整號誌時制，汽、機車自佑順加油站直行興隆路時，不開放中華路頭前溪大橋的車輛同時右轉興隆路，以避免衝突。

新竹工務段段長陳弘翰和縣府交通旅遊處、警察局表示，竹北市中華路與興隆路口，為一複雜大路口，且車流量大；其中，中華路南下欲左轉興隆路的機車，須在加油站前方2段式待轉，連同自加油站及中華路1巷出來的汽、機車，過去在綠燈直行興隆路時，容易和同時間自中華路頭前溪大橋右轉興隆路的汽、機車發生衝突。

原本自中華路右轉興隆路的汽、機車，應該禮讓直行興隆路的車輛，但是常見駕駛人搶快，而發生碰撞事故；此外，考量直行興隆路的機車騎士，有靠右行駛的慣性，為安全起見，決議調整時相，讓右轉興隆路和直行興隆路的車不同步。

交通規劃科說，該路口號誌時制一個週期總計180秒；其中，中華路頭前溪大橋右轉興隆路原本共有85秒，扣掉自加油站直行興隆路的15秒之後，尚有70秒，應不致影響車流疏通。

另外，興隆路左轉中華路頭前溪大橋南下的汽、機車，也常因搶快而發生車禍；陳弘翰說，等雨後放晴，將加強規劃路面轉彎導引線，希望駕駛和騎士分別循線行駛，以期減少擦撞情形。

縣府也說明，交通部公布，竹北市中華路與興隆路口，去年度肇事件數43件、造成57人受傷；因統計的路段範圍較大（如涵蓋橋面車禍等），因此和警方列為全縣10大易肇事路口第2名不同。