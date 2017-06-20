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台北文學獎首獎爆爭議 賽夏族人控：女神變慾女

2017-06-20  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕「台北文學獎」在上月底公布得獎名單，其中由台北藝術大學劇場藝術創作研究所戴姓學生所創作的《來了！來了！從高山上重重地落下來了！》，獲得了「舞台劇本獎」首獎，網媒報導，但由於劇本內容涉及醜化賽夏族，引發爭議，作者明將在北市文化局官員的陪同下，到新竹向賽夏族人溝通、說明。

根據《上報》報導，劇本中引發爭議的部分，是描述「Wa:on」（娃恩）與賽夏青年達印（Ta:in）的互動時，稱：「（達印）撫摸（娃恩）的右手、手臂...一路往下，一直到屄。最後，用手指跟舌頭愛撫它」、「慢慢摸到較為敏感的部位」。

五峰鄉賽夏族文化藝術協會、苗栗縣賽夏族瓦祿部落發展協會近日發出聯合聲明，去函原民會、北市文化局及國立台北藝術大學抗議，文中痛斥《來了！來了！從高山上重重地落下來了！》作者自行對賽夏族祭儀神話做出新版詮釋，對賽夏族文化缺乏基本了解和尊重，將賽夏族人的女神「Wa:on」（娃恩）變成了人間慾女，令族人完全無法接受，。

聲明要求，作者應刪除劇本中所有關於「paSta’ay」（矮靈祭）的文化素材，台北文學獎評審再用刪除後的版本重審。另外，該劇本也不該被公開展演、演出，作者也必須公開道歉。

瓦祿部落發展協會成員、東河國小校長高清菊表示，該劇本內容錯置、醜化了祭儀及神話傳說，事前也沒有知會部落族人，明天協調會她將會要求作者，把劇本中所有涉及賽夏元素的場景、名稱刪除。

她表示，「paSta’ay」（矮靈祭）和「雷女」Wa:on（娃恩）是不同時空的神話；Wa:on是為人類帶來小米種子的神，但在劇本中卻變成了慾女，「要我們情何以堪！」

報導稱，北市文化局目前並沒有打算撤銷得獎資格或是重審，官員表示，將會陪創作者去部落溝通，未來若遇到類似狀況，將會請原民會或原民專家協助。

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  • 劇本中引發爭議的部分（紅線處）。（圖擷取自台北文學獎首獎作品）

    劇本中引發爭議的部分（紅線處）。（圖擷取自台北文學獎首獎作品）

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