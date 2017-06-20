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助「孤島」幫外勞 土城區防災獲全國特優

因應工業區內有許多外籍勞工，公所製作泰語、越語避難看板。（記者張安蕎攝）

2017-06-20  21:08

〔記者張安蕎／新北報導〕氣候極端化，區公所為執行防救災的第一線單位，內政部辦理「災害防救深耕第二期計畫」評鑑，土城區公所針對易因災害而斷絕對外交通，形成「孤島」的區域，進行多次防災演練，並製作泰語、越語避難看板，協助外籍勞工逃難，多項創新作為讓土城區首次代表新北參賽，便榮獲全國特優。

土城有四條土石流潛勢區，其中兩條位於廷寮里永豐路253巷，聯外道路僅一條，若因大雨而斷路，1至4鄰住戶將形成孤島，因此該里居民自組醫護、通報、搶修、後勤等隊伍，由里長擔任指揮官，辦理多次防災演練，並預設物資儲放地點，一旦發生災害，能先行自救維生。

另外，因應工業區內有許多外籍勞工，公所製作泰語、越語避難看板，同時與清潔隊合作，輔導市場攤商進行油水分離，從源頭改善側溝清疏，也結合民間團體，提供災害醫療照顧；易淹水地區，包括金城路二、三段、金城路與中正路口，也透過清疏廢水路、增設入水井等，完成改善。

土城區長楊志宏表示，105年已集結學校、里辦公室、警消及衛生等單位執行9次防災演練，未來災害發生時，能有依循標準，應變能力也更純熟，為民眾安全把關。

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  • 土城區公所執行防災演練，未來災害發生時，能有依循標準。（記者張安蕎攝）

    土城區公所執行防災演練，未來災害發生時，能有依循標準。（記者張安蕎攝）

  • 防災演練讓應變能力更純熟，為民眾安全把關。（記者張安蕎攝）

    防災演練讓應變能力更純熟，為民眾安全把關。（記者張安蕎攝）

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