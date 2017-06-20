「滴水穿石」效應 南投堰塞湖潰決危機下降

南投縣鹿谷鄉「小半天堰塞湖」因壩體自然產生溢流道，大幅降低潰決釀災的危機。（記者謝介裕攝）

2017-06-20 19:48

〔記者謝介裕／南投報導〕隨天氣轉晴，因雨土石大量崩落形成的南投縣鹿谷鄉「小半天堰塞湖」問題，鹿谷鄉長黃東灝也特別會同專家、學者實地會勘，結果發現堰塞湖壩體已自然產生溢流道，潰決釀災危機也大幅下降，令人鬆了一口氣。

6月初以來豪大雨不斷，鹿谷鄉東埔蚋溪小半天瀑布下方水域，赫然出現1座堰塞湖，地方遂以「小半天堰塞湖」稱之，以平均崩塌深度3公尺作為概算基準，推估崩塌土方量約1萬5000噸，造成壩體高約10公尺、迴水長度約80公尺、寬度約25公尺、最大水深約10公尺，蓄水量約在5000至8000噸之間，如何化解堰塞湖衍生的水患危機?引發各界關注。

鹿谷鄉長黃東灝一見天氣轉晴，特別帶領水土保持局與成功大學防災中心、逢甲大學GIS中心等相關單位專家、學者實地會勘，歷經一番拔山涉水後，赫見山中湖泊水位有下降之勢，水保局總工程司柯燦堂趕緊向前察看，原來是堰塞湖壩體並非十分緊實，出現「滴水穿石」現象，致壩體自然產生溢流道，進一步觀察發現流水量與上游進水量趨於一致，換言之，堰塞湖並無屯積蓄水之虞，相對危及下游兩岸民眾生命財產安全的危險值，也大幅下降。

惟水保局南投分局長丁振章仍認為，不可掉以輕心，幾經討論後，也火速委由搶險搶災開口契約廠商調派機具進場展開治山防洪作業，並將堰塞湖周邊約1.5公頃的潛在崩塌區，也一併列入治理重點，一方面填補山壁裂縫、一方面進行植生，期穩定坡壁基礎減少土石崩落，進而達到消除堰塞湖危機的目的。

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