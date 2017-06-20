台南就業中心週五辦徵才 32家廠商1700職缺

2017-06-20 21:44

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部台南就業中心將於本週五（二十三日）上午在台南大學中山體育館舉行「勇往職前‧創薪未來，二○一七台南地區聯合徵才活動」，力邀三十二家優質廠商聯合徵才，含知名科技業、基礎產業、服務業及五星級飯店業等，合計釋出逾一千七百個工作機會。

徵才時間為上午九點到中午十二點，現場並提供履歷健檢、職涯諮詢、求職彩妝指導等促進青年就業服務專區，並將創業成功達人、南方創客培育的創客作品一併邀請到現場分享創業歷程與創作過程，供青年學子及求職朋友增長見聞，共創人生藍圖。

當天有三十二家知名大廠，如益通光能科技、群創光電、堤維西集團「儒億科技」各提供上百職缺；台灣穗高科技、日立化成能源科技、今國光學、正新橡膠、長頸鹿文化事業、法商家樂福等各提供逾五十個職缺。

即將開幕的兩家酒店─台南大員皇冠假日酒店與夏都酒店（夏都國際）也參與此次校園徵才，共釋出近一百二十個職缺，預計在第三季及第四季分別開幕，希望招募補足人力需求缺口。

台南就業中心表示，當天釋出職類包羅萬象，有各類工程師、人資專員、行銷美編、品檢人員、日文翻譯、業務專員、市調人員、行政專員、組裝人員、物料人員、包裝裁切、計時人員、客務部主任、訂房人員、接待人員、休閒娛樂部救生員、健身中心教練、餐飲領班、房務領班、房務人員、廚房助理、餐廳襄理、內外場服務、生鮮處理、銀行辦事員等眾多職缺，約有一千七百個工作機會。