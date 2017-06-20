坐月子 奇美醫院提供中醫調理3階段

2017-06-20 22:14

〔記者王俊忠／台南報導〕坐月子是協助女性產後身心狀態復原的關鍵期，奇美醫院提供中醫產後調理3階段，讓產後媽媽能健康快樂坐月子。

奇美醫院中醫部主治醫師廖芳儀指出，婦女懷胎10月，好不容易「卸貨」，該讓產婦好好休息調養1個月，「產褥期」定義為產後6到8週，傳統俗稱「坐月子」，就是協助產婦順利度過人生轉折，讓女性產後身心狀態復原。適當中醫產後調理可幫助產婦補充氣血體力、調整體質，健康快樂享受親子新生活。

最新中醫藥雜誌（2016年12月）臨床研究發現，產後哺乳期間使用中藥調理的新生兒黃疸發生率較低；產婦服用中藥四物湯也不會影響新生兒發育狀況。

廖芳儀醫師表示，中醫將產後調理分成3大階段，循序漸進調整產婦體質狀態：第一階段—化瘀血生新血，這階段主要幫產婦排除惡露，減輕傷口疼痛，最常使用的方藥就是「生化湯」。生化湯主要由當歸、川芎、桃仁、炮薑、炙甘草5種藥材組成，但不是每位產婦都需要服用生化湯。

採取自然產的產婦，可利用生化湯幫助子宮復原、排惡露，緩解疼痛，一般服用3至5天即可，在傷口未沒完全復原或疼痛情況下，須由中醫師視情況調整生化湯劑量。若採取剖腹產的產婦，不一定要服用生化湯，因為剖腹生產過程，醫師會幫忙清理子宮內部惡露，產後不當多服生化湯，反而會讓傷口受到影響。

第二階段—健脾益氣，中醫師會在這階段開立腸胃調理的方藥如黨參、茯苓、白朮等健脾益氣，才能好好吸收下一階段氣血營養補充，提供充分母乳哺餵寶寶。

第三階段—調理氣血、補養肝腎，即是傳統坐月子可以「吃大餐」的階段，因為經過上兩個階段子宮復原與腸胃調理，在第三階段補養肝腎氣血，可幫產婦恢復體力，把生產流失的氣血補回來。