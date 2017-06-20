| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
竊嫌遭聲押獲准竟自殺 一度沒心跳送醫搶救中 恭喜！55歲哈林二度當爸
 首頁 > 生活

坐月子 奇美醫院提供中醫調理3階段

2017-06-20  22:14

〔記者王俊忠／台南報導〕坐月子是協助女性產後身心狀態復原的關鍵期，奇美醫院提供中醫產後調理3階段，讓產後媽媽能健康快樂坐月子。

奇美醫院中醫部主治醫師廖芳儀指出，婦女懷胎10月，好不容易「卸貨」，該讓產婦好好休息調養1個月，「產褥期」定義為產後6到8週，傳統俗稱「坐月子」，就是協助產婦順利度過人生轉折，讓女性產後身心狀態復原。適當中醫產後調理可幫助產婦補充氣血體力、調整體質，健康快樂享受親子新生活。

最新中醫藥雜誌（2016年12月）臨床研究發現，產後哺乳期間使用中藥調理的新生兒黃疸發生率較低；產婦服用中藥四物湯也不會影響新生兒發育狀況。

廖芳儀醫師表示，中醫將產後調理分成3大階段，循序漸進調整產婦體質狀態：第一階段—化瘀血生新血，這階段主要幫產婦排除惡露，減輕傷口疼痛，最常使用的方藥就是「生化湯」。生化湯主要由當歸、川芎、桃仁、炮薑、炙甘草5種藥材組成，但不是每位產婦都需要服用生化湯。

採取自然產的產婦，可利用生化湯幫助子宮復原、排惡露，緩解疼痛，一般服用3至5天即可，在傷口未沒完全復原或疼痛情況下，須由中醫師視情況調整生化湯劑量。若採取剖腹產的產婦，不一定要服用生化湯，因為剖腹生產過程，醫師會幫忙清理子宮內部惡露，產後不當多服生化湯，反而會讓傷口受到影響。

第二階段—健脾益氣，中醫師會在這階段開立腸胃調理的方藥如黨參、茯苓、白朮等健脾益氣，才能好好吸收下一階段氣血營養補充，提供充分母乳哺餵寶寶。

第三階段—調理氣血、補養肝腎，即是傳統坐月子可以「吃大餐」的階段，因為經過上兩個階段子宮復原與腸胃調理，在第三階段補養肝腎氣血，可幫產婦恢復體力，把生產流失的氣血補回來。

廣告
  • 奇美醫院中醫部主治醫師廖芳儀建議以中醫三階段對產後婦女進行身體調理。（記者王俊忠翻攝）

    奇美醫院中醫部主治醫師廖芳儀建議以中醫三階段對產後婦女進行身體調理。（記者王俊忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 坐月子
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：坐月子 奇美醫院提供中醫調理3階段


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.