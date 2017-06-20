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初夏賞荷何去處？ 這5處景點嬌嫩欲滴

每年6月是荷花盛開時節，新北市農業局推薦淡水、三芝、金山等賞荷景點。圖為淡水屯山里荷花田。（農業局提供）

2017-06-20  19:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆24節氣進入「芒種」，嬌嫩欲滴的荷花盛開，新北市農業局推薦5處賞荷景點，包括金山清水地區、淡水屯山里、雙溪上林里、三峽龍埔里及三芝名人館周邊，花期預計至7月，每處距離市區皆不到1小時車程，民眾不妨把握時間，用鏡頭記錄美麗的畫面。

農業局長李玟指出，每年國曆6月5日到7日間進入「芒種」，預告夏日即將到來，天氣越來越炎熱，多數農作物因高溫日曬不適合栽植，但荷花是芒種時節長得最茂盛的植物，荷葉綠意盎然，隨風搖曳，粉嫩的荷花吐露芬芳，飽滿的蓮子和蓮藕陸續收成，為夏日增添風采。

淡水區屯山里長李永清退休後回鄉服務，他運用水源豐沛的大屯溪，聯合10多位農友將休耕農田改種荷花，打造屯山社區特色作物，每年吸引大批遊客賞花拍照，帶動觀光發展。

李永清表示，荷花容易種植，農田管理不像其他作物複雜，荷花能濕潤田地，讓土壤維持養分，避免雜草叢生，農民不須使用除草劑，維持友善環境，將來農地可隨時復耕或轉作經濟作物，增加農民收入，一舉數得。

李玟說，上週北部遭受大雨侵襲，部分地區農作物受損，但荷花未受影響，6月正是盛開季節，建議清晨是賞花最佳時機。5處賞荷地點包括金山清水地區、淡水屯山里、雙溪上林里、三峽龍埔里及三芝名人館周邊，其中屯山里和上林里荷花種植面積約7公頃，非常壯觀。

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