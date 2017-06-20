2017自行車節24日登場 觀光局推「四極點燈塔」

2017-06-20 21:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2017自行車節「Light up Taiwan極點慢旅」系列活動將於6月24日登場，交通部觀光局表示，台灣四面環海，擁有極東、極西、極南、極北四座燈塔，描繪出台灣輪廓的極點邊境，這次系列活動將結合燈塔特色和自行車節旅遊，讓環遊台灣注入更多的海洋題材。

觀光局表示，「Light up Taiwan極點慢旅」是藉由逍遙騎遊、環遊挑戰、南/北雙塔、環島挑戰、雙鐵環島等五種難度分級的系列活動，搭配極點集章方式，漫遊四極點燈塔及周邊旅遊景點；此外，還會發行「台灣極點活動護照」旅遊手冊，旅客可以選擇參加自行車系列活動或自主完成四極點集章後，獲得個人化「台灣極點滿貫紀念證書」1份。

觀光局表示，今年新版的「台灣極點活動護照」，除了內含超值1萬1000元的店家優惠，希望能以充滿趣味的集章活動、臉書打卡或與極點燈塔合影等方式，帶動極點區域內食、宿、遊、購、行消費。

「Light up Taiwan極點慢旅」首場極點活動將在6月24日上午7時30分在富貴角燈塔分別舉辦逍遙遊+北雙塔挑戰+環島挑戰的啟動出發儀式，後續活動還包含7月15日三貂角逍遙遊+環遊挑戰、9月2日鵝鑾鼻逍遙遊+環遊挑戰、9月16日國聖港逍遙遊+環遊挑戰+南雙塔挑戰，以及10月28日富貴角環遊挑戰+閉幕授證典禮重頭戲，邀請民眾一起慢遊台灣。