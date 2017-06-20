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林佳龍參訪法國空巴總部 推動中台灣航太產業國際交流

林佳龍參訪空中巴士總部，由該公司北亞區副總裁Pierre Lanore接待（左）。（台中市政府提供）

2017-06-20  20:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍19日率團參訪法國空中巴士公司總部時表示，台中擁有完整的航太加工產業鏈，漢翔也提供空巴公司零件與設備，期盼能將中台灣的智慧機械及航太產業實力推薦給空巴，促成更多國際合作機會，並強化中台灣航太產業的技術實力。

經發局表示，空巴是歐洲跨國航空航太和國防公司，與美國波音為全球民航機主要兩大製造商，空巴在法、德、英和西班牙等國都設有工廠，每個工廠只生產飛機的一部分部件，各部件再運往位於土魯斯的總裝線組裝各式機型，並在此進行飛機噴漆與首飛等各項測試。

林佳龍在空巴北亞區副總裁Pierre Lanore接待下，先在空巴公司總部聽取簡報，接著參觀客機A320、A380組裝產線，了解各式機身部位生產工序、噴漆作業、內外部測試程序，以及航空市場的競爭現況。

其中A380為空中巴士公司所研發雙層、四發動機的巨型客機，是目前全球載客量最高的客機，打破主要競爭對手美國波音（Boeing）747客機的世界載客量紀錄，其組裝基地廣達18個足球場大，規模十分壯觀。

林佳龍說，市府邀集產官學代表組團參訪空巴總部，盼藉此促成台中智慧機械與航太產業與空巴積極合作。目前漢翔提供空巴第一級零件與設備，華航也積極爭取A350維修訂單，希望透過此行，將中台灣的智慧機械及航太產業實力，進一步推薦給空巴，創造更大的商機。

市府經發局表示，台灣航太產業歷年產值呈現上揚趨勢，去年首次突破新台幣1000億元，據統計，未來20年民航機市場訂單需求將達38050架，相當於5.2兆美元產值，如再考慮飛機換機潮，全球民航機需求預計將成長1倍。

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相關關鍵字： 中台灣航太產業 參訪 國際交流 林佳龍 民航機 法國 空中巴士 總部 航太產業
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