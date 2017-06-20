嚴懲污染海洋！ 惡意污染最高可罰3億

德翔台北因船難擱淺北海岸，漏油成海洋生態污染。（資料照，環保署提供）

2017-06-20 19:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕近年來台灣海域陸續發生德翔台北船難及綠島油污事件之後，環保署修法提高相關罰則，並設置海洋污染防治基金。環保署表示，未來污染海洋將可從現在150萬元提高到3億，惡意且未清除者更可能面臨1年以上7年以下的徒刑。環保署並針對海上進口原油、重油等油品並停泊我國港口者徵收費用，相關修訂預計下會期送立院。

環保署水保處長葉俊宏說，如果像德翔台北這樣海難事件造成的污染，也有加重相關罰則，如果船舶因為海難或意外事故造成污染，船長與船舶所有人要採取措施並通知主管機關，限期提出污染清除計畫，並限期完成清理，違反的話從現行30至150萬，提高到30至6000萬，並限期改善，否則可以禁航。

而船舶任意廢棄置污水跟廢油方面，如日前的綠島油污事件，葉俊宏說，罰則也有提高，若沒有依照規定期限提出污染清除計畫，先用行政罰去罰，最高可達3億，而如果2次限期還是不清理，就移送法辦處1年以上7年以下徒刑。

目前國際對於海洋污染事件，都透過「油污損害民事公約」及「油污損害賠償基金公約」等2公約進行損害賠償，但我國不屬於公約國，所以自行設置海洋污染防治基金，針對停泊我國港口從海上運輸進口原油、重油等油品者，依據種類及數量徵收海污費，預計1年可以收到3億元，將用於污染發生後的緊急應變措施、私人受污染損害之補償、與污染行為人訴訟費及檢舉獎勵金等。

葉俊宏表示，之前立委有提到要提高罰則，但環保署除此之外也做全盤檢視，修法內容召開公聽會後將送行政院，目標下會期能送到立法院，透過強化海洋污染防治的管理及罰則，嚴懲污染環境的不肖業者。